0-1. Pleno y liderato

El Bayern Múnich arrolló al Union Berlín y ya amenaza con imponer su autoridad un año más. Lo llegará a lograr. Pero por el momento el Dortmund, que ganó gracias al gol de Maximilian Beier en el 70, se aferra a su racha de victorias. Tropezó el Friburgo, que no pasó del empate ante el Eintracht Fráncfort y se dejó sus primeros puntos. El Borussia de Nico Kovac consiguió su objetivo. Es líder con dos de ventaja sobre Bayern y Friburgo.

El Stuttgart está aún lejos del nivel del pasado año cuando terminó segundo en la tabla. Ahora encajó su tercera derrota en cuatro partidos. Solo ha ganado uno, y está más cerca de los puestos de descenso que de Europa, donde apuntaba.

No tuvo muchas ocasiones ni un dominador claro el choque que contó antes del descanso con las ocasiones de Beier, para los visitantes, y de Deniz Undav y Bilal El Khannouss, a partir de la media hora previa al intermedio, del conjunto de Sebastian Hoeness.

El choque se adormeció después y nadie pisó las áreas hasta que Kovac recurrió a Jobe Bellingham y Karetsas que metieron una marcha más al duelo. Fueron clave. En el 70, una buena internada del inglés por la derecha terminó en un preciso centro al borde del área pequeña donde Beier se anticipó a su marcador y batió a Fabian Bredlow.

Después pudo sentenciar en un contraataque que lideró Bellingham y que asistió a Karetsas, solo ante el portero, tiró fuera.

El Stuttgart reaccionó y cercó a su adversario. Pero no atraviesa un buen momento. La zaga y el meta Gregor Kobel mantuvieron el tipo ante los balones aéreos y la insistencia local. Y cerraron la visita con triunfo. El cuarto y el liderato.

0 - Stuttgart: Fabian Bredlow; Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstadt; Josha Vagnoman, Grischa Promel (Nikolas Nartey, m.84), Angelo Stiller, Chris Fuhrich (Jamie Leweling, m.64); Bilal El Khannous (Leo Sauer, m.84), Deniz Undav (Dzenan Pejcinovic, m.64) y Ermedin Demirovic.

1 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Koukou Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Julian Ryerson (Ramy Bensebaini, m.82), Joey Veerman (Jobe Bellingham, min.63), Felix Nmecha, Daniel Svensson; Ethan Nwaneri (Konstantinos Karetsas, min.62), Maximilian Beier (Marcel Sabitzer, m.82) y Serhou Guirassy (Fabio Silva, m.74).

Árbitro: Tobias Stieler. Mostró tarjeta amarilla a Ermedin Demirovic y Angelo Stiller, del Stuttgart y a Nico Schlotterbeck, Joey Veerman, Koukou Gadou, Jobe Bellingham y Julian Ryerseon, del Borussia Dortmund.

Incidencias: encuentro de la jornada disputado en el MHP Arena de Stuttgart ante unos 55.000 espectadores.