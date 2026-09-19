1-2. Un Eibar en racha deja sin premio al Eldense de Messi y Calleja

Desde el inicio se vio a un Eibar dominante. La primera llegada con peligro la protagonizó Adu Ares tras una gran jugada personal. El eslalon del jugador bilbaíno, al estilo Messi, terminó con un disparo que se marchó fuera justo a la escuadra de la portería de Ramón Vila.

El equipo de Calleja, incómodo en el arranque de partido ante un rival con una presión muy alta, respondió con un remate de Fidel Chaves en buena posición que detuvo sin problemas Magunagoitia.

El choque entró en una fase de intercambio de golpes, aunque con ocasiones más claras para el Eibar, que se adelantó en el marcador en el minuto 28 con un gol de Magunazelaia.

El gol en contra espoleó al Eldense, que empezó a tener más el balón y a llegar con mayor frecuencia a los dominios de Magunagoitia. Pese a ello, el encuentro llegó al descanso con ventaja visitante en el marcador (0-1).

En la reanudación, el equipo de Calleja tuvo el empate con un remate a bocajarrro de Manu Nieto que detuvo Magunagoitia de forma providencia. La intensidad y el empeño del Eldense obligó al Eibar a resguardarse atrás y lo hizo con oficio y solvencia.

Sin embargo, un espectacular zapatazo de Iván Gil en el minuto 63 estableció el 0-2 en el Nuevo Pepico Amat tras ser concedido por el VAR, dado que el balón rebasó lo justo la línea de gol tras golpear previamente en el larguero.

El Eldense se metió en el partido con un gol de Justin Smith en el minuto 76. Tenía por delante más de un cuarto de hora, la recta final del choque. Con el Nuevo Pepico Amat encendido, el cuadro local apretó en busca de un empate que no llegó a pesar de su insistencia.

1.- CD Eldense: Ramón Vila, Ibarrondo, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz (Larios, min. 65), Guirao (Javi Martínez, min. 73), Justin Smith, Roberto López (Guille Macho, min. 65 ), Olabarrieta, Fidel Chaves (Waldo Rubio, min. 75) y Manu Nieto (Rastrojo, min. 73).

2 – SD Eibar: Magunagoitia, Álvaro, Elgezábal, Arbilla, Juan Bernat (Arana, min. 46), Mada, Aleix Garrido, Adu Ares (Guruzeta, min. 58), Iván Gil (Núñez, min. 72), Magunazelaia (Jair, min. 85) y Bautista (Martón, min. 58).

Goles: 0-1, m. 28: Magunazelaia. 0-2, m. 63: Iván Gil. 1-2, min. 75: Justin Smith.

Árbitro: Eder Mallo (comité castellano-leonés). Amonestó a Manu Nieto (m. 29), Bautista (m. 52), Adu Are (m. 55), Justin Smith (m. 77), Guruzeta (m. 89) y Núñez (m. 93).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 3.942 espectadores.