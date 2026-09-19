2-2. Lautaro neutraliza al Roma con un doblete

Los 'giallorossi', que partían como 'underdog' pero que ya miran la opción de luchar por el título liguero como más que una posibilidad, convencieron, disfrutaron, pero también sufrieron; los 'neroazzurri' volvieron a demostrar por qué son el rival a batir tras reaccionar, aprovechar sus ocasiones y no doblegarse.

La 'loba' saltó al terreno de juego con hambre de gol, de posesión y de control. El planteamiento de Gasperini de no achicarse ante el vigente campeón permitió a su equipo golpear primero, en una de las primeras ocasiones del partido, después de que Manu Kone pescara en el punto de penalti un balón a pase del argentino Nahuel Molina en el minuto 5.

El equipo romano se mantuvo muy sereno, bien posicionado en defensa, neutralizando la dupla Lautaro -Marcus Thuram y con Paulo Dybala como director de orquesta. Por sus botas pasaron dos ocasiones que estuvieron cerca de colarse en la portería de Josep Martínez, recién convocado por Luis de la Fuente con miras a los próximos compromisos de la selección española.

El Roma se divirtió en la primera mitad, se adelantó a todos los balones, y lejos de echarse atrás, adelantaron las líneas y fueron a por más. Su rival dispuso también de dos ocasiones aisladas, claras, pero muy bien sofocadas por el guardameta Mile Svilar.

Federico Dimarco, mejor jugador de la Serie A la pasada campaña y ya recuperado de la leve lesión que le impidió estrenarse en Liga de Campeones ante el Real Madrid, empezó a aparecer y a abarcar, pero el Roma, rápido en las recuperaciones, volvió a golpear en el minuto 37 con el mismo protagonista que media hora antes, Koné, que volvió a aprovechar un balón suelto en el área para aumentar la ventaja.

Tras el paso por el túnel de vestuarios, el Inter salió a demostrar lo que ya demostró en el inicio de esta temporada, su capacidad de reacción. Menos de un minuto tardó Lautaro, nombrado MVP del encuentro, tras el pitido inicial de la segunda mitad para recortar distancias y meter presión al Roma.

El equipo de Cristian Chivu, arquitecto de este Inter campeón del 'Scudetto', encontró su ritmo y consiguió adueñarse de la pelota; el Roma intentó recuperarlo y generó varias ocasiones claras. En el minuto 67', 'Pep' Martínez se dejó la cara para salvar el tercero del Roma tras un tiro a bocajarro de Donyell Malen, gran goleador del Roma este año.

Y de nuevo Lautaro, el salvador y héroe del Inter, puso el empate a diez minutos del final, cuando controló un pase con el muslo y acto seguido batió a Svliar para correr a celebrar, con rabia, con los aficionados interistas apostados en una de las esquinas del Estadio Olímpico.

En los últimos minutos, el Inter estuvo cerca de sellar la remontada a través de Thuram, pero el partido terminó con reparto de puntos.

En la próxima jornada, el equipo de la capital italiana tratará de prolongar su sueño en la visita al Como, la gran revelación del 'calcio' en la pasada campaña, que dirige Cesc Fàbregas; precisamente, el técnico español dijo el viernes en rueda de prensa que tanto el Roma como el Inter son los más fuertes de Italia y que, por ello mismo, no los considera sus rivales directos.

Por su parte, el Inter recibe en casa al Parma, del también español Carlos Cuesta.

2 – Roma: Svilar; Mancini (Ndicka, m.60), Balerdi (Ghilardi, m.66), Hermoso (Koulierakis, m.81); Molina (Rensch, m.60), Cristante, Koné (Pisilli, m.60), Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Entrenador: Gian Piero Gasperini.

2 – Inter de Milán: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Luis Henrique, m.63); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (Sucic, m.54), Dimarco (Carlos Augusto, m.54); Lautaro (Esposito, m.90), Thuram (Bonny, m.90). Entrenador: Cristian Chivu.

Goles: 1-0, Koné (m.6); 2-0, Koné (m.37); 2-1, Lautaro (m.46); 2-2, Lautaro (m.79).

Árbitro: Davide Massa. Mostró tarjeta amarilla a Ndicka (m.73), Koulierakis (m.82) y Ghilardi (m.89) por parte de la Roma, y a Barella (m.11), Akanji (m.45+4) y Bastoni (m.57) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milan fallecido este sábado a los 83 años.