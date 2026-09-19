5-0. El Celta entierra sus dudas con una goleada al Racing

El equipo de Claudio Giráldez empezó con dudas. La derrota ante el Omonia chipriota en la Liga Europa le había hecho daño y eso se notó en el inicio del partido. El Racing tuvo mucha posesión, pero le faltó profundidad para castigar al rival.

Con el paso de los minutos, el Celta se soltó. Y un penalti por mano de Belocian, después de que De Burgos Bengoetxea fuese a revisar la acción en el monitor, le allanó el camino a la victoria porque el tanto de Hugo González le dio mucha tranquilidad.

El partido se abrió tras el 1-0, y ahí el Celta se manejó mejor. Los de Giráldez se sienten cómodos en los partidos de ida y vuelta. Un disparo de Moriba al filo del descanso le permitió aumentar su renta al descanso.

José Alberto movió ficha en el arranque del segundo tiempo, pero su equipo continuó demasiado espeso. El Racing sufría para generar ocasiones de peligro. Y la pegada del Celta terminó mandándolo a la lona a falta de 20 minutos para el final del encuentro. Con un golazo de Miguel Román, el equipo celeste selló su victoria, cerrada poco después por Pablo Durán con un doblete.

5; Celta: Radu; Álvaro Núñez, Yoel Lago, Cáceres; Rueda (Carreira, min.46), Miguel Román (Burcio, min.84), Moriba, Hugo Álvarez; Hugo González (Pablo Durán, min.46), Williot (Javi Galán, min.43) y Jutglá (Borja Iglesias, min.64).

0; Racing: Agirrezabala; Mantilla (Aaron Martin, min.63), Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Pablo García (Villalibre, min.63), Iván Martín (Íñigo Sainz-Maza, min.84), Íñigo Vicente, Almeida (Canales, min.63), Iker Luque; y Zabiri (Guliashvili, min75).

Goles: 1-0, min.32: Hugo González (p). 2-0, min.43: Moriba. 3-0, min.68: Miguel Román. 4-0, min.78: Pablo Durán. 5-0, min.93: Pablo Durán.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a Javi Rueda (min.45), Yoel Lago (min.73) por parte del Celta, y a Zabiri (min.57), Pablo Ramón (min.75) y Belocian (min.64) y Canales (min.90) por parte del Racing.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga española de fútbol disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 19.505 espectadores.