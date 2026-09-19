El Atlético se concentra con el alta de Julián Alvarez y las bajas de Sorloth y Barrios

Ya había anunciado el técnico esta mañana, tras el entrenamiento matutino, la presencia del atacante argentino. “Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, explicó el entrenador sobre el delantero, que se ha perdido los dos últimos duelos por la sobrecarga de la pasada semana.

No están disponibles aún ni Alexander Sorloth, fuera por octavo encuentro seguido por una lesión muscular, ni Pablo Barrios, baja por tercer duelo consecutivo.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, David Hancko, Cristian ‘Cuti’ Romero’, Robin Le Normand, Jorge Domínguez, Dani Martínez y Alejandro Grimaldo; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Jorge Castillo, Rodrigo Mendoza, Álex Baena, Johnny Cardoso y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Arnau Ortiz; y los atacantes Kang in Lee, Julián Alvarez y Jonathan David.