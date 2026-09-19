La asamblea aprueba mayoritariamente la liquidación del último ejercicio contable

Pese a que poco antes de la votación estaban acreditados 693 compromisarios de los 4.597 convocados, han votado 664 socios, de los cuales 609 lo hicieron a favor, 32 en contra y 23 en blanco.

El ejercicio contable presentado por la junta directiva se cerró con unos ingresos de 1.060 millones de euros, récord de la entidad, 66 millones más respecto al curso anterior, y unas pérdidas netas de 18 millones.

Los gastos se situaron en los 1.022 millones -un 6% más que el curso anterior-, y el ejercicio concluyó con unas pérdidas después de impuestos de 18 millones, aunque sin el impacto de los importes extraordinarios, la entidad catalana alcanzó un resultado ordinario positivo de unos 200.000 euros.

El impacto extraordinario de la reevaluación de la ‘palanca’ de Barça Produccions, que inicialmente estaba valorada en 408 millones y actualmente en 116 millones, explica, en parte, el resultado neto negativo del último ejercicio.

"Pensamos que era un negocio a explotar. Tuvo una valoración de 400 millones, pero luego lo de los 'tokens' y 'metaverso' cae. Los auditores nos dijeron que teníamos que deteriorar el valor de la compañía. Este año se ha deteriorado en 23 millones. Hemos buscado ingresos alternativos. Estos 23 millones son de valor contable, no de pérdida de caja” ha explicado en su discurso el vicepresidente del área económica, Ferran Olivé.

El aumento de los ingresos, que por vez primera supera la barrera de los 1.000 millones, se debe al crecimiento en un 29% -de los 175 millones a los 225- de los ingresos derivados de la explotación del Spotify Camp Nou.

El regreso parcial del primer equipo azulgrana al recinto ubicado en el barrio de Les Corts tras tres temporadas en el Estadio Olímpico Lluís Companys impulsó la facturación referente a la explotación del estadio.

A ello se sumó un incremento de la partida comercial: de los 473 millones ingresados en el ejercicio 2024-25 se pasó a los 527 del curso 2025-26, lo que significó un aumento del 11%.

Esta subida se debe a un nuevo máximo histórico en patrocinios (265 millones) y a un "récord de facturación" -de 208 millones- en la partida de mercadotecnia a través de BLM (Barça Licensing & Marchendising), la filial que gestiona las tiendas, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad

En el apartado de traspasos y cesiones, el club ha ejecutado ventas o ha cobrado variables por operaciones anteriores que han generado un valor de 43 millones.

En cuanto a los gastos de explotación, éstos aumentaron en un 6% en comparación al ejercicio anterior, pasando de los 964 millones de euros a los 1.022 actuales.

El aumento en la masa salarial deportiva (7%), debido a las renovaciones de jugadores del primer equipo de fútbol, en los salarios no deportivos (9%) y en los gastos de gestión (12%), especialmente por el incremento de gastos en el mercadotecnia, explican esta variación.

Otra de las partidas que sufrió una variación más destacada en las cuentas del club fue la referente a la deuda. La cifra neta, según el criterio de la Liga, se situó, a 30 de junio de 2026, en 607 millones, con un incremento de 138 millones (+29 %) respecto a los 469 millones del curso anterior.

"Sobre la deuda, hay muchas formas de valorarla. LaLiga recoge lo que debes a bancos, clubs y lo que debes cobrar. Tenemos un retroceso. Aparentemente hemos empeorado. Pero este verano fichamos a Gordon. No hay nadie que fiche antes de cerrar el ejercicio, porque empeora los números. Teníamos que cerrarlo antes del ejercicio fiscal. La suma de esto impacta. Esta operación nos ha llevado a los 607 millones de deuda, pero sino habríamos bajado hasta los 400", ha comentado Olivé.

Con todo, el patrimonio neto a 30 de junio de 2026 sigue en negativo (-168 millones de euros), una cifra que el club prevé mejorar una vez el Spotify Camp Nou esté funcionando a pleno rendimiento.

"Tenemos que tener una plantilla competitiva, sin estirar más el brazo que las mangas. De patrimonio neto hemos pasado de 153 millones negativos a 168, pero lo iremos revirtiendo con el estadio", ha concluido Olivé.