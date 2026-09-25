Nacionales
25 de septiembre de 2026 a la - 21:09

Horqueta: inician trabajos internos para el futuro Parque de Salud en predio del IPS

Grupo de aproximadamente 60 personas en el Parque de la Salud, todas sonriendo, algunas con camisetas de colores uniformes.
Numerosa concurrencia asistió al acto de inicio de los trabajos internos del Parque de la Salud en Horqueta.Gentileza

Este viernes se realizó la palada inicial para las obras que se realizarán dentro de un inmueble de 8 hectáreas en Horqueta, para el futuro Parque de la Salud del IPS.

Por Aldo Rojas
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El futuro parque de la salud de Horqueta será construido en un terreno de 8 hectáreas que pertenece al Instituto de Previsión Social (IPS).

Este sitio era codiciado por un grupo de personas que pretendían invadir el inmueble. También era utilizado como aguantadero de delincuentes que hurtaban, principalmente, motocicletas.

El objetivo es contar en esta ciudad, ubicada a 42 kilómetros al este de la capital del primer departamento, con un espacio que sirva para actividades físicas rodeado de naturaleza, donde las familias puedan tener un lugar de recreación y esparcimiento.

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La directora de la Unidad Sanitaria del IPS de Horqueta, doctora Fanny Melgarejo Zárate, explicó que el proyecto no solo contempla un lugar destinado para realizar caminatas, sino que también contará con una pista donde se podrán practicar diferentes deportes.

Asimismo, se tiene pensado un sector para la diversión de los niños, entre otros espacios. El lugar actualmente ya cuenta con un vallado perimetral y un pórtico de acceso, además de sistema de iluminación.

Este viernes se plantó una gran cantidad de árboles nativos dentro del inmueble.

Trabajo interinstitucional

Por su parte, el diputado Arturo Urbieta (ANR-HC), oriundo de la zona, recordó que hace 21 años, cuando estuvo como director del IPS en Horqueta, había iniciado el sueño de contar con un lugar como el que se está iniciando ahora.

“Como diputado nacional, me llena de satisfacción ver que aquello que durante tantos años parecía lejano hoy empieza a tomar forma”, afirmó.

Letras metálicas en edificio del Parque de la Salud IPS Horqueta, situadas en una pared de ladrillo, bajo un cielo despejado.
El predio de 8 hectáreas del IPS en Horqueta es utilizado para el parque de la salud.

“El Parque de la Salud de Horqueta será un espacio para nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes y toda nuestra comunidad”, expresó.