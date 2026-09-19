La hinchada de Millonarios recibe a Cuadrado, que hereda el número 7 de Willington Ortiz

Ortiz, conocido como el 'Viejo Willy' y una de las máximas figuras de la historia de Millonarios y del fútbol colombiano, fue el encargado de entregarle la camiseta al futbolista, en un acto que precedió al encuentro del conjunto bogotano contra Boyacá Chicó por la undécima jornada del Torneo Clausura.

Cuadrado, de 38 años, regresa al fútbol colombiano después de 17 años de carrera en el exterior, principalmente en Italia e Inglaterra, donde vistió las camisetas de clubes como Juventus, Inter de Milán y Chelsea.

El jugador, que en Colombia solo había militado en el Deportivo Independiente Medellín, se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada en El Campín, donde los aficionados acudieron para recibir al nuevo refuerzo de Millonarios.

Su llegada se produce en un torneo en el que el equipo capitalino busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Cuadrado, sin embargo, no podrá participar en el encuentro ante Boyacá Chicó debido a una sanción pendiente derivada de su paso por el fútbol italiano.

El club ha solicitado que la suspensión pueda cumplirse en la Copa Colombia, una posibilidad que estaba pendiente de resolución.

El regreso del futbolista coincide con el de otros referentes de la selección colombiana que han decidido continuar sus carreras en el campeonato nacional, entre ellos James Rodríguez, nuevo jugador del Atlético Nacional.