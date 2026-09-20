10 datos de la jornada 7

El Barcelona ha sumado los 21 puntos disputados, como líder único de la clasificación, ganador por 1-3 ante el Sevilla, con tres goles de Raphinha y dos asistencias de Lamine Yamal. La producción goleadora entre los dos en esta Liga es de 19 tantos (12 del brasileño y 7 del español) y 11 pases decisivos, siete de Raphinha y cuatro de Lamine Yamal.

Como la pasada temporada, también en la séptima jornada, el Real Madrid volvió a ser derrotado en el estadio Metropolitano por el Atlético de Madrid, que se impuso por 2-1 en el derbi de este domingo. El pasado curso, también cayó por 5-2. El bloque blanco sólo ha ganado en una de sus últimas diez visitas a ese estadio.

A la espera de la llegada del mexicano Javier Aguirre como nuevo entrenador, el Valencia sufrió su quinta derrota en las últimas seis jornadas, con un 2-3 en contra a última hora frente a la Real Sociedad.

El delantero colombiano Cucho Hernández marcó su segundo gol en esta campaña, concentrados en las últimas tres jornadas, en el 1-1 del Betis contra el Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor.

El Athletic Club y el Alavés igualaron sin goles en su duelo en San Mamés, que asistió a un 0-0 en LaLiga EA Sports año y medio después. No se producía un marcador así en el estadio bilbaíno desde el 30 de marzo de 2025, con un 0-0 ante Osasuna.

A la séptima jornada fue la primera victoria en este curso de LaLiga EA Sports para el Celta, que goleó 5-0 al Racing de Santander, y el Elche, que derrotó por 1-3 al Espanyol en el RCDE Stadium.

Entre la visita al Barcelona del pasado miércoles y el duelo contra el Celta en Balaídos este sábado, el Racing de Santander ha encajado doce goles en sus últimos dos encuentros de LaLiga EA Sports, de la que es el equipo más goleado en siete jornadas con 21 tantos en contra.

Derrotado en las últimas tres jornadas, por 5-2 con el Alavés, por 0-2 con el Espanyol y por 4-0 con el Atlético de Madrid, Osasuna logró puntuar de nuevo con un 1-1 frente al Rayo Vallecano en El Sadar. Fue el primer punto del conjunto franjirrojo como visitante en esta temporada liguera.

No había sumado ningún punto el Villarreal en sus primeros dos partidos como local en LaLiga EA Sports, con sendas derrotas contra el Deportivo de La Coruña (2-3) y el Betis (1-2), hasta que se impuso este domingo por 3-1 al Levante.

El Málaga es el único de los 20 equipos de Primera División que aún no ha ganado en las primeras siete jornadas de LaLiga EA Sports, con tres empates y cuatro derrotas, las últimas dos de manera consecutiva para cerrar la clasificación en el último puesto. Este domingo perdió 1-0 con el Getafe.