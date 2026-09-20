Iván Cáceres hace historia y clasifica a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027

Paraguay ya tiene una presencia asegurada para los próximos Juegos Parapanamericanos. El protagonista es el paraciclista Iván Cáceres, quien consiguió los puntos necesarios en el ranking mundial individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para garantizar la clasificación del país a Lima 2027.

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El logro se concretó tras su participación en la Copa Brasileña Paralímpica de Ciclismo de Ruta 2026 – Etapa 2, competencia desarrollada este fin de semana en João Pessoa, Brasil, y que reunió a destacados exponentes del continente.

Gran actuación en la contrarreloj

Uno de los principales resultados de Cáceres se produjo el sábado 19 de septiembre, durante la prueba de contrarreloj individual, donde finalizó en el octavo lugar con un tiempo oficial de 25:29,310.

Más allá de la posición obtenida, el registro significó un importante salto de rendimiento para el atleta paraguayo. De acuerdo con la información difundida por el Comité Paralímpico Paraguayo, Cáceres consiguió mejorar su marca en más de 20 minutos respecto a sus anteriores participaciones internacionales.

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La actuación le permitió sumar puntos valiosos para el ranking y afrontar la jornada del domingo con el objetivo de completar el proceso de clasificación.

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El boleto a Lima 2027

Cáceres volvió a competir el domingo 20 de septiembre en la exigente prueba de ruta. Con los puntos acumulados durante la competencia, el paraguayo alcanzó el puntaje necesario para que Paraguay asegurara matemáticamente la cuota de clasificación para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

De esta manera, su actuación en Brasil adquiere una dimensión especial para el deporte adaptado paraguayo, ya que representa un paso histórico para el paraciclismo nacional.

La competencia brasileña tuvo además el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y reunió a atletas de alto nivel de la región, convirtiéndose en un escenario de máxima exigencia para Cáceres.

El resultado corona una semana especial para el deportista paraguayo, que no solo consiguió una destacada actuación internacional, sino que además aportó directamente a la presencia de Paraguay en la próxima gran cita continental del deporte paralímpico.

Iván Cáceres ya tiene su lugar en el camino hacia Lima 2027 y el paraciclismo paraguayo celebra un nuevo capítulo histórico.