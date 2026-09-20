Flamengo vence al Bragantino de Isidro Pitta y se escapa en la cima del Brasileirão

El pulso por el trono del fútbol brasileño vive su momento más incandescente. Este domingo, el Flamengo firmó una demostración de autoridad en el Maracaná al imponerse por 2-1 al Bragantino. Con este triunfo, el gigante carioca se afianza en la cima con 60 puntos, abriendo una brecha de tres unidades respecto a su más inmediato perseguidor, cuando la temporada entra en su recta definitiva de diez fechas.

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Desde el silbatazo inicial, el guion del encuentro estuvo teñido de rojinegro. Pese a sufrir un contratiempo temprano con la lesión muscular del lateral titular Ayrton Lucas, el planteamiento táctico de Leonardo Jardim no se resintió. El dominio local abrumó a un Bragantino que incluyó al delantero paraguayo Isidro Pitta durante los primeros cuarenta y cinco minutos, pero que se vio superado por un volumen de juego ofensivo que duplicó en pases y finalizaciones al rival.

Tras un asedio constante que rozó el gol en repetidas ocasiones, la muralla visitante cedió: el uruguayo Guillermo Varela rompió el cero con un remate preciso tras una asistencia magistral del colombiano Jorge Carrascal. Ya en el complemento, con un Bragantino totalmente desbordado e incapaz de contener las embestidas, el delantero Pedro rubricó el 2-0 en el minuto 25. Aunque los visitantes intentaron una desesperada reacción volcándose al ataque y provocaron un tanto en propia puerta que puso suspense al tramo final, el marcador no se movió más.

El bache del Palmeiras enciende las alarmas

La alegría en Río de Janeiro se vio duplicada por lo ocurrido en el resto de la jornada. El Palmeiras de Abel Ferreira no pasó de un empate sin goles (0-0) frente al Grêmio, en un partido donde la falta de puntería condenó a los paulistas tras desapreciar numerosas ocasiones de gol.

Este resultado confirma el bache crítico que atraviesa el equipo, que ha cosechado apenas dos victorias en sus últimos cinco compromisos y ha visto cómo el Flamengo le arrebataba la posición de privilegio que ostentó durante largos meses. Con el Bahia y el Atlético Mineiro descolgados a diez puntos de distancia, la lucha por el entorchado liguero se reduce a un mano a mano agónico entre los dos colosos.

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Resurrección en el puerto y el drama del Santos

En otros frentes de la vigésimo octava jornada, la jornada dejó estampas de alivio para históricos en apuros. El Santos, que continúa lidiando con la baja por lesión de su máxima figura, Neymar, logró un balsámico triunfo por 2-1 frente al Remo. Esta victoria le permite al ‘Peixe’ escalar hasta una cómoda octava posición, espantando los fantasmas del descenso que sobrevolaron el club durante buena parte del campeonato.

A falta de diez finales para bajar el telón, el campeonato brasileño promete emociones fuertes, con un Flamengo en racha y un Palmeiras obligado a corregir el rumbo si no quiere ver escapar el título.