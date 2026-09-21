La selección suiza aparta temporalmente a Xhaka por falsificar un certificado covid

Xhaka, que está siendo investigado al respecto por la Fiscalía de Lucerna, admitió que se procuró un falso certificado, y la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) confirmó que no estará en la concentración que se inicia este lunes en Turquía.

"Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes", afirmó en un comunicado el centrocampista de Basilea, actualmente en el Sunderland inglés y en pasadas temporadas pieza clave de equipos como el Arsenal o el Bayer Leverkusen.

El capitán helvético justificó su actuación por una "profunda desconfianza hacia la vacuna", aunque por ahora no está del todo claro en qué utilizó el falso certificado, ni durante cuánto tiempo.

La ASF, por su parte, señaló en otro comunicado que agradece a Xhaka por estar dispuesto a arrojar toda la luz sobre el asunto y subrayó que "al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación".

Suiza, que el pasado año bajó de la primera a la segunda categoría de la Liga de Naciones, se estrena en la nueva temporada de esta competición fuera de casa contra Macedonia del Norte el día 26, para jugar luego también a domicilio contra Escocia el día 29.

Los días 3 y 6 de octubre recibirá en la ciudad suiza de Lucerna primero a eslovenos y a continuación a macedonios.

Para la preparación de estos partidos, el combinado que entrena Murat Yakin inicia este lunes una concentración en Belek (Turquía).