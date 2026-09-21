Santa Fe-Deportivo Cali, un juego entre dos equipos que se cotizan al alza en Colombia

Los capitalinos son sextos con 16 puntos, mientras que los caleños son octavos con 15, por lo que un triunfo en el encuentro del martes les permitirá consolidarse en la parte alta de la tabla, liderada por el América de Cali con 21 unidades.

Santa Fe está motivado porque, a pesar de haber sido eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana por el Vasco da Gama, suma ocho partidos sin perder en la liga colombiana, de los cuales ganó cuatro y empató cuatro.

Para el partido del martes, el entrenador uruguayo Pablo Repetto contará con sus principales figuras, incluido el argentino Nahuel Bustos, que anotó un doblete ante Alianza en la victoria 1-4; el goleador Hugo Rodallega; el centrocampista Daniel Torres y el portero Andrés Mosquera Marmolejo.

Cali, entre tanto, viene de golear 3-0 al Cúcuta Deportivo con una sobresaliente actuación del venezolano Eduard Bello, quien está encontrando su mejor nivel y es una pieza clave para su compatriota Rafael Dudamel, entrenador del equipo.

El estratega venezolano, cuyo equipo suma cuatro partidos sin perder, también contará con otras de sus figuras como el portero peruano Pedro Gallese, el centrocampista Gustavo Cuéllar, el creativo Nicolás Benedetti y el goleador argentino Juan Ignacio Dinenno, que también ha mejorado su rendimiento.

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán el jueves en Medellín una nueva edición del clásico colombiano, un partido al que los anfitriones llegan golpeados tras perder 2-0 en su visita al Llaneros.

Sin embargo, el equipo verde, dirigido por Lucas González, es tercero con 18 puntos, a uno de Millonarios que es segundo, pero tiene tres partidos aplazados en los que, de sumar, le permitirán superar en la tabla a su rival.

Esta edición del Atlético Nacional-Millonarios también tendrá dos protagonistas especiales: los veteranos volantes James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, fichados recientemente por el equipo de Medellín y el de Bogotá, respectivamente, que se enfrentarán por primera vez en su país.

'El Panita', como es conocido Cuadrado, podrá debutar con la camiseta de Millonarios en el partido de este jueves, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

James, entre tanto, ya pescó minutos en dos partidos e incluso sirvió la asistencia que le permitió a su equipo vencer 2-3 al Internacional en Bogotá la semana pasada.

22.09: Independiente Santa Fe-Deportivo Cali.

23.09: América de Cali-Águilas Doradas.

24.09: Atlético Nacional-Millonarios.

25.09: Boyacá Chicó-Deportivo Pasto y Once Caldas-Atlético Bucaramanga.

26.09: Deportivo Pereira-Internacional de Bogotá, Cúcuta Deportivo-Llaneros y Junior-Independiente Medellín.

27.09: Jaguares-Alianza y Fortaleza-Deportes Tolima.