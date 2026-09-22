Bolivia busca "crecer" ante Paraguay y Argentina en el inicio de una nueva etapa

"Estos dos partidos son una buena oportunidad para crecer como equipo, es una nueva etapa, es muy bueno para nosotros", dijo a los medios el defensor del CF Montréal canadiense Efraín Morales.

El zaguero definió a Paraguay y Argentina como equipos "muy fuertes" y de "calidad", por lo que anticipó que para la Verde será difícil enfrentarlos, pero que eso puede dejar lecciones para encarar el próximo año las eliminatorias suramericanas.

Morales, que formó parte de la repesca del Mundial 2026 ante Surinam e Irán, mencionó que el objetivo del equipo es "llegar a otro nivel" y ser un candidato para clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Por su parte, el mediocampista Oscar López, de filas del Getafe B de España, indicó a los medios que asiste a esta convocatoria con Bolivia con "máxima ilusión", además de "honor" y "gratitud", por lo que buscará sumar minutos y dar su mejor esfuerzo.

López se convirtió en el cuarto boliviano en jugar en la primera división española luego de que pudo alternar en dos encuentros este mes, por lo que entre sus objetivos está mantener su nivel para seguir siendo tomado en cuenta por el entrenador del primer equipo.

La selección boliviana cumplió esta tarde su segunda práctica en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera y está previsto que el miércoles viaje a Estados Unidos para continuar su preparación de cara al primer amistoso.

Bolivia enfrentará primero a Paraguay, en Washington (EE.UU.), el 27 de septiembre, y tres días después a Argentina, en Córdoba.

El seleccionador Villegas llamó para ambos compromisos a 26 jugadores, varios de ellos ya participaron en las eliminatorias y la repesca para el Mundial y que serán la base que utilizará en este proceso, como el portero Guillermo Viscarra, el defensa y capitán Luis Haquín o sus figuras Miguel Terceros y Ramiro Vaca.