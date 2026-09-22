El recambio sudamericano pide pista: 5 joyas a seguir en esta fecha FIFA

Leonel Flores (Argentina): La gran obsesión de Boca

La irrupción del canterano ilusiona a todo Brandsen 805 con una futura venta millonaria. Desequilibrante, con polifuncionalidad por ambas bandas y el centro, se metió en la lista de Lionel Scaloni para los duelos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, en lo que será la emotiva despedida de Lionel Messi de los subcampeones del mundo.

“Leo es inteligente y seguramente aprovechará al máximo esta oportunidad”, destacó el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena.

La revolución en el arco de Brasil

Tras el duro traspié en el Mundial, Carlo Ancelotti sacudió el tablero y dejó fuera de la convocatoria a históricos como Alisson, Ederson y Weverton. El estratega italiano apostó por renovar los guantes de la Canarinha dándole la titularidad a Hugo Souza y abriéndole espacio a dos jóvenes debutantes, Pedro Morisco y Otávio, de cara a los cruces frente a Australia e India.

“Esto no significa que los otros están excluidos. Cuando llegue la próxima competición, la Copa América (en 2028), si Alisson sigue siendo el mejor portero de Brasil, va a jugar Alisson, pero ahora tenemos que priorizar esto, mirar a los nuevos”, justificó Carlo Ancelotti.

Camilo Durán (Colombia): La solución al déficit de gol

Desde el adiós de Radamel Falcao, la selección cafetera ha sufrido una sequía de artilleros confiables. Ante la falta de contundencia de nombres como Jhon Córdoba y Luis Suárez en el plano internacional, Néstor Lorenzo decidió probar a esta exótica y rendidora variante ofensiva para los partidos frente a México, Paraguay y Perú.

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“Sea lo que sea que hayamos pagado por Durán, ya ha valido su precio”, destacó recientemente Martin O’Neill, técnico del club escocés.

Facundo Bernal (Uruguay): Cerebro en pleno despegue europeo

Aunque no podrá hacer dupla con el lesionado Federico Valverde, el exvolante de Fluminense buscará ganar terreno en la Celeste bajo la dirección técnica de Diego Forlán. Con un paso previo muy acotado en la absoluta, el mediocampista intentará complementarse con el regreso de los experimentados Nahitan Nández y Lucas Torreira para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.

“Voy a dar el máximo desde donde me toque”, aseguró Facundo Bernal a El Espectador Deportes de Uruguay.

Enso González y Hugo Cuenca (Paraguay): Creatividad para la Albirroja

Gustavo Alfaro sabe que la garra y el orden defensivo son innegociables, pero reconoce la urgencia de encontrar socios futbolísticos que potencien el talento de Julio Enciso. Para subsanar esa falta de juego asociado, los volantes ofensivos de 21 años, Enso González del Wolverhampton Wanderers y Hugo Cuenta de Celta Fortuna, se foguearán en esta doble fecha ante Bolivia y Colombia.

Fuente: AFP