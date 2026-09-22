José Florentín y el orgullo de ser puntero en Argentina

Independiente Rivadavia, de gran actuación en la Copa Libertadores, venció este lunes a Barracas Central por 1-0 y se consolidó como líder de la tabla anual del fútbol argentino, en uno de los encuentros con los que se completó la décima fecha del torneo Clausura.

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El paraguayo José Florentín (minuto 12) anotó el único gol para la victoria de la Lepra mendocina, que busca recomponer su campaña en el Clausura después de escalar hasta los octavos de final en la Libertadores.

Con este triunfo, el equipo mendocino quedó tercero en el Grupo B, apenas un punto debajo de Argentinos Juniors y Rosario Central, pero lo más trascendente es que Independiente Rivadavia recuperó el mando en solitario de la tabla de la temporada, que otorga un título, y que lidera con 51 puntos, por delante de Vélez Sarsfield (48) y Boca Juniors (47).

“Fue un partido complicado, pero contrarrestamos el juego de ellos. Es un orgullo ser punteros, no tenemos grandes nombres, pero somos un grupo con hambre, que quiere salir adelante con lo que tiene. Es lindo estar ahí arriba, tuvimos una Copa muy buena, pero falta mucho, hay que hacer bien las cosas”, expresó Florentín, volante central de 30 años, natural de Juan Emilio O’Leary, Alto Paraná, y que militó además a nivel profesional en Rubio Ñu, Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero.