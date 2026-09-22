Independiente Rivadavia ganó con un gol de José Florentín

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó a Barracas Central en el cierre de la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El triunfo 1-0 de la Lepra mendocina fue con gol de José Florentín: el futbolista paraguayo marcó de cabeza, a los 12 minutos, el tanto de la victoria en el estadio Claudio Fabián Tapia de la ciudad de Buenos Aires.

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Florentín arrancó de titular y disputó todo el encuentro al igual que el defensor Iván Villalba. Por su parte, Alex Arce no estuvo en los planes del técnico Alfredo Berti debido a una suspensión por tarjetas amarillas (llegó a la quinta contra Aldosivi en la fecha pasada). El delantero aprovechó la sanción y viajó anticipadamente a Estados Unidos para la Fecha FIFA con la selección paraguaya.

Florentín, quien llegó a Independiente Rivadavia en este 2026 procedente de Central Córdoba de Santiago del Estero, marcó por tercera vez en el certamen y llegó a los 7 tantos en los 37 partidos que registra en la temporada entre los certámenes del fútbol argentino y la Copa Libertadores 2026. Los demás tantos fueron en el torneo Apertura 2026 (3) y Copa Argentina 2026 (1).

El gol de José Florentín en el triunfo 1-0 de Independiente Rivadavia

¿Cómo está Independiente en el torneo Clausura y en la Tabla Anual?

Independiente Rivadavia de Mendoza alcanzó los 17 puntos (comparte puntaje con Gimnasia La Plata) en la tabla de posiciones del Grupo B del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. La Lepra mendocina ocupa el tercer lugar, a solo 1 unidad de los líderes Argentinos Juniors y Rosario Central, y está en zona de clasificación a los octavos de final.

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Por su parte, el equipo de los paraguayos lidera Tabla Anual: está en la punta con 51 puntos, 3 más que Vélez Sarsfield y 4 con relación a Boca Juniors y a Argentinos Juniors, ocupando puestos de Copa Libertadores 2027. Si no conquista el torneo Clausura 2026, manteniendo el primer puesto en la clasificación general, clasifica al certamen continental y a la Supercopa Internacional 2027.