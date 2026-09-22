Lionel Messi anuncia la segunda edición de la ‘Messi Cup’

“¡La ‘Messi Cup’, aún más grande! 16 clubes de 9 países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana”, publicó el astro argentino en su Instagram, junto a un video con imágenes del último torneo.

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Entre los participantes de esta nueva edición figuran los equipos sub-16 de Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors o River Plate. El resto de equipos incluye al Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Newell’s Old Boys, Flamengo, Independiente del Valle y UE Cornellà, este último, equipo español propiedad de Messi.

“Estamos muy contentos de ver cómo crece el torneo y de poder reunir a jugadores de tantos grandes clubes del mundo para que compitan, compartan y, sobre todo, disfruten del fútbol”, aseguró Messi en un comunicado.

El Nu Stadium, estadio del Inter Miami, será el escenario de varios de los encuentros, según el comunicado, que reveló que el calendario y otros detalles se darán a conocer próximamente. River Plate se llevó la primera edición tras vencer al Atlético de Madrid por 2-0 en la final, disputada el pasado 14 de diciembre en el Chase Stadium.