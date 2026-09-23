Ceferin: "El fútbol no está en venta"

"En los últimos tiempos estos tres (principios) fueron ignorados por quienes habian jurado protegerlos. Puede que el proyecto que hizo añicos la unidad del fútbol mundial haya sido abolido, pero la confianza que rompió no se ha recuperado y repararla es nuestra tarea ahora. El fútbol no está en venta", planteó el responsable.

Ceferin realizó estas afirmaciones en un vídeo proyectado durante la apertura de la Portugal Football Summit, en la localidad de Oeiras (próxima a Lisboa), donde recalcó que este encuentro, que reunirá a diferentes expertos nacionales e internacionales del sector hasta el viernes, puede ayudar a reforzar este mensaje.

"El juego seguirá siendo seguro si quienes lo gobiernan recuerdan para quién lo gobiernan", enfatizó el presidente de la UEFA.

Sobre las jornadas que se celebran esta semana, consideró que "cada reforma explicada aquí, cada error admitido, cada proyecto que funcionó", servirá para mejorar el trabajo de la próxima generación.

Destacó también el rol de la Federación Portuguesa de Fútbol, y defendió que el panorama mundial "tiene mucho que aprender" de su sistema de trabajo.

Pese a que no dio nombres durante su mensaje, el discurso reflejó la postura que ha expresado contra Gianni Infantino, después de que este anunciase su propuesta para vender la comercialización de un 20 por ciento de las competiciones.