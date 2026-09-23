Corea del Sur y Ecuador comienzan un nuevo ciclo con el estreno de Moreno y Gallardo

El encuentro marcará el estreno de dos nuevos técnicos al frente de ambos banquillos: el español Robert Moreno, en el banquillo de Corea del Sur, y el argentino Marcelo Gallardo, en su primera experiencia en una selección nacional, en este caso la de Ecuador.

Los Tigres Asiáticos han depositado sus esperanzas de reivindicación en Moreno, quien recurrirá a la base del equipo que logró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de forma invicta y que disputó el torneo.

Los surcoreanos llegaron al reciente Mundial con la expectativa de superar los cuartos de final que alcanzaron como anfitriones en 2002, junto con Japón, pero quedaron eliminados en la fase de grupos tras una victoria ante Chequia y dos derrotas.

La eliminación provocó la salida del técnico Hong Myung-bo y la Asociación de Fútbol de Corea del Sur contrató a Moreno de manera interina.

Moreno ratificó su confianza en esta fecha FIFA en la base del equipo que disputó el Mundial, entre cuyos principales referentes está el atacante Heung-min Son, de 34 años, del Los Ángeles FC estadounidense y mundialista en 2014, 2018, 2022 y 2026.

También estarán el defensa Min-jae Kim, de 29 años, del Bayern de Múnich alemán, y el centrocampista ofensivo Kang-in Lee, de 25 años, del Atlético de Madrid español, además de prácticamente todos los jugadores que participaron en la última Copa del Mundo.

Ecuador, por su parte, buscará recuperar su nivel tras su eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial, después de completar una campaña en las eliminatorias sudamericanas que sólo fue superada por Argentina en las 18 jornadas, pese a haber comenzado con -3 puntos por una sanción arrastrada de la eliminatoria 2022.

La esperanza de los ecuatorianos se basó en el férreo sistema defensivo que ensambló y que le permitió en las eliminatorias ser el equipo que menos goles recibió, con cinco, pero el técnico argentino Sebastián Beccacece no logró potenciar de la misma manera la faceta ofensiva.

En el reciente Mundial, La Tri sólo ganó ante Alemania, en el que era considerado el partido más difícil del Grupo E, empató con Curazao, perdió ante Costa de Marfil y posteriormente cayó ante México en los dieciseisavos de final.

Concluido el torneo, Ecuador puso fin a la relación con Beccacece y el 17 de septiembre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció la contratación de Gallardo, quien intentará repetir su exitosa carrera a nivel de clubes, especialmente en River Plate, con la mira puesta en la Copa América 2028 y en el Mundial de 2030.

La falta de tiempo para tomar decisiones más profundas llevó a Gallardo a convocar casi a la base del cuadro que ganó la clasificación y participó en el Mundial, con excepción del atacante Enner Valencia, goleador histórico de la selección, con 49 goles, que decidió retirarse de la selección.

Para enfrentarse a los Tigres Asiáticos, Gallardo tampoco contará por lesión con cuatro jugadores que venían siendo titulares y un alternante: los defensas Joel Ordóñez y Piero Hincapié; el centrocampista Moisés Caicedo; y los atacantes Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez.

Corea del Sur: Jo Hyeon-Woo; Seol Young-Woo, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom, Lee Tae-Seok; Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In; Hwang Hee-Chan, Son Heung-Min y Cho Gue-Sung. Seleccionador: Robert Moreno (ESP).

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo (Félix Torres), Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Denil Castillo, Pedro Vite; Jhon Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo. Seleccionador: Marcelo Gallardo (ARG).

Estadio: Suwon World Cup o Big Bird Stadium, con capacidad para 49.959 aficionados.