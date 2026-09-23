El Elche de Martín Anselmi se concentrará cinco días durante el parón internacional

La concentración tendrá lugar en el Hotel Thalasia Costa de Murcia, en la localidad de San Pedro del Pinatar (Murcia), a unos 60 kilómetros de Elche (sureste de España), y efectuará las sesiones de entrenamiento en las instalaciones de Pinatar Arena, escenario de varios de sus partidos de preparación durante la pasada pretemporada, con doble sesión todos los días.

El equipo de Anselmi disputará, además, durante la concentración un partido de entrenamiento ante un rival todavía por determinar.

Este encuentro se sumará al que jugará este viernes, en el Díez Iborra de Elche, ante el Cartagena, también de preparación.

La plantilla regresará a Elche el viernes 2 de octubre, una vez finalizada la concentración para comenzar a preparar el encuentro de la octava jornada de Liga ante el Celta de Vigo en el Martínez Valero el 11 de octubre.