Klopp dice que conoce más jugadores de su selección que Xavi de la suya

"Conozco personalmente a más jugadores que Xavi, también en Holanda. No sé si eso es una ventaja, pero es un hecho de todos modos", dijo Klopp entre risas sobre el seleccionador de Países Bajos, que recibe a la selección de Alemania en Ámsterdam el jueves a las 18.45 GMT, en el primer duelo del Grupo A2 de la Liga de Naciones.

"Lo bueno es que realmente estamos en situaciones idénticas", comentó al comparar la situación de su equipo con la del combinado que entrena Xavi, que también debuta con Países Bajos, en el partido que disputarán en el Johan Cruyff de Amsterdam, el jueves y ha tenido el mismo tiempo para preparar el partido, pues ambos comenzaron a trabajar con sus jugadores el lunes.

Klopp habló en un contexto nunca visto hasta ahora en un seleccionador alemán, pues en medio de la sesión de práctica se acercó a los medios de comunicación para comentar la situación del equipo.

El preparador alemán, que se mostró relajado en sus espontáneas declaraciones, defendió el trabajo de su equipo, del que dijo está compuesto por "súperjugadores" con "ganas".

"Si los chicos lo dan todo, entonces soy yo el responsable de la derrota", apuntó el técnico alemán, que llevaba su ya típica gorra en la que se lee "uno de 83 millones", un mensaje que alude a la población del país centroeuropeo, en el que el fútbol es el deporte rey.

Alemania y Países Bajos se miden en el estadio Johan Cruyff ArenA de Ámsterdam bajo el arbitraje del español Alejandro Hernández en el plato fuerte de la primera jornada del Grupo A2 de la Liga de Naciones, que también componen los equipos de Serbia y Grecia.

Alemania y Países Bajos se han medido en 48 ocasiones en su historia, duelos saldados con 18 victorias germanas, otros 18 empates y 12 derrotas.