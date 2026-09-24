3-1. Uruguay pierde en el añadido ante Japón en el debut de Forlán como seleccionador

Fue un encuentro igualado y con ocasiones para ambos equipos, aunque los uruguayos arrancaron la primera mitad con más brío que los japoneses y generaron más ocasiones de peligro.

Apenas ocho minutos después de comenzar el partido, el guardameta Tomoki Hayakawa salvó un disparo al centro de la portería desde fuera del área de Federico Viñas, tras varios intentos uruguayos que no llegaron a alcanzar la meta.

Los samuráis azules respondieron al rato con el primer gol, en el minuto 11, de Kuryu Matsuki, con un disparo desde fuera del área que entró por la esquina izquierda, tras una asistencia de Keito Nakamura.

Uruguay respondió con su propio asalto al área japonesa, pero de nuevo Hayakawa logró parar un disparo a la izquierda de Darwin Núñez.

Tras varios intentos cruzados, el gol de Uruguay llegó en el minuto 42, gracias a un difícil disparo de Maxi Araújo que entró por el centro de la portería.

En la segunda mitad, los samuráis azules buscaron con ahínco la portería uruguaya, aunque les costaba entrar al área ante los constantes envites de la defensa contraria.

La selección japonesa protagonizó algunos acercamientos intensos a la portería, aunque sin llegar a generar auténtico peligro. Los uruguayos, por su parte, hicieron algunos intentos desde fuera del área, pero estuvieron más a la defensiva.

Finalmente, los intentos de los samuráis azules dieron fruto y, en el segundo minuto del tiempo de descuento, Kento Shiogai logró marcar el segundo con un disparo al centro de la portería desde fuera del área.

Apenas cuatro minutos después, Ayase Ueda sentenciaba el encuentro tras una buena asistencia de Junya Ito.

3. Japón: Tomoki Hayakawa; Ko Itakura (Junnosuke Suzuki, min.66), Ayumu Seko, Hiroki Ito; Keito Nakamura (Kento Shiogai, min.83), Kaishu Sano, Kodai Sano (Daichi Kamada, min.45), Kuryu Matsuki (Junya Ito, min.64); Yuito Suzuki, Ritsu Doan (Takefusa Kubo, min.64); y Daizen Maeda (Ayase Ueda, min.63). Seleccionador: Hajime Moriyasu.

1. Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Juan Manuel Sanabria (Joaquín Piquerez, min.79), Ronald Araújo (José María Giménez, min.68), Nahitan Nández (Rodrigo Aguirre, min.77); Maxi Araújo (Facundo Pellistri, min.84), Rodrigo Betancur (Facundo Bernal, min.79), Lucas Torreira, Brian Rodríguez (Rodrigo Zalazar, min.68; Juan Rodríguez, min.77); Federico Viñas (Giorgian de Arrascaeta, min.68) y Darwin Núñez. Seleccionador: Diego Forlán.

Goles: 1-0, min.11: Kuryu Matsuki; 1-1, min.42: Maxi Araújo; 2-1, min.90+2: Kento Shiogai; 3-1, min.90+6: Ayase Ueda.

Árbitro: Alex King, de Australia. Amonestó a Hiroki Ito y a Ayumu Seko, de Japón, y a Rodrigo Betancur y José María Giménez, de Uruguay.

Incidencias: Décimo encuentro de la historia entre las selecciones de Japón y Uruguay, disputado en el Estadio de Miyagi, en la ciudad japonesa de Rifu, con aforo para casi 50.000 espectadores.