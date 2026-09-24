Futbolista Andy Carroll revela que sufrió abusos sexuales en 2021

El jugador británico de 37 años, Andy Carroll, ex Liverpool, Newcastle United, entre otros, además de haber sido internacional con Inglaterra, desveló que los hechos ocurrieron hace cinco años, cuando un amigo de su por entonces novia, se quedó a dormir en su casa después de un combate de boxeo.

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El abuso sexual se produjo cuando el futbolista estaba durmiendo y llevó a Carroll a echar a este individuo de la casa y a dejarle inconsciente cuando trató de regresar.

Carroll alertó a la policía, mientras lloraba en los brazos de la niñera de sus hijos, tal y como describe en el libro. El futbolista tuvo que testificar en la corte y el individuo fue condenado a tres años de cárcel.

“Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido”, contó Carroll.

El futbolista ahora juega en el Dagenham, que está en la Sexta división del fútbol inglés.