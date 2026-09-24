Brasil inicia un nuevo ciclo con Vinícius en el disparadero y Raphinha en el Olimpo

La Canarinha ha elegido dos destinos exóticos para pasar página de la decepcionante eliminación en octavos de la pasada Copa del Mundo ante Noruega.

"Es una cicatriz. Está muy reciente, todavía duele", confesó en rueda de prensa Bruno Guimarães, nuevo centrocampista del Arsenal, quien falló un penalti con 0-0 ante los vikingos rojos.

El técnico italiano Carlo Ancelotti sentará las bases de la nueva 'Seleção', ya desprovista de figuras como Neymar, Casemiro o Alisson, con un doble amistoso ante Australia y otro frente a la India, en Calcuta. Kilómetros para olvidar las penas lejos de Brasil.

Carletto ha revolucionado la lista con ocho debutantes: los porteros Pedro Morisco y Otávio; los defensas Arthur Dias, Jair Cunha, Mateuzinho, Mauro Júnior; y los centrocampistas Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

El técnico confirmó el once titular, que mantiene a Marquinhos en la defensa, acompañado del joven Vitor Reis, del Manchester City, una de las sorpresas de la formación.

En rueda de prensa, Ancelotti afirmó que los partidos contra Australia son "una buena oportunidad" para que los jóvenes "sumen minutos con la selección".

Ante la ausencia de Wesley, Matheuzinho, del Corinthians, también figura entre las novedades y jugará como lateral derecho, mientras que Douglas Santos completará la defensa por el lado izquierdo.

Suma a Danilo Santos al lado de Bruno Guimarães como el motor del centro del campo; y a Vini y Raphinha como estiletes en ataque.

El 7 del Real Madrid, sin embargo, no vive su mejor momento. Brilló en el Mundial, con cuatro goles, y finalmente firmó su renovación con el conjunto blanco hasta 2032.

Pero ha empezado el curso muy apagado. Solo ha anotado un tanto en ocho partidos entre Liga y 'Champions'. Parte de la afición y la prensa piden sentar al brasileño y darle la banda izquierda al costamarfileño Yan Diomandé.

Todo lo contrario que Raphinha. El delantero del Barça acabó lesionado en Estados Unidos y ha vuelto a un nivel espectacular, con 14 goles en los mismos ocho partidos oficiales.

En Liga, con 12 dianas, ha protagonizado el tercer mejor arranque goleador en la historia del torneo, solo superado por Echevarría, quien anotó 14 goles con el Oviedo en la 1943/1944, y Cristiano Ronaldo, con 13 en la 2014/15. Modo furia activado.

Enfrente, un rival serio. Australia ha dado un salto de calidad desde que se integró a la Confederación Asiática de Fútbol. En el Mundial de 2026, pasó como segunda en un grupo con la anfitriona Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

Cayó en los penaltis en dieciseisavos contra Egipto, haciendo imposible igualar su mejor resultado: octavos en 2006 y 2022.

El combinado dirigido por Tony Popovic también quiere renovarse con vistas a la Copa Asiática, que empieza en enero en Arabia Saudí.

Para el doble enfrentamiento contra los brasileños, repiten 16 de los 26 hombres del último Mundial, con siete nuevas caras.

Popovic ha dejado fuera al veterano portero Mat Ryan y ha llamado a varias promesas, como el arquero Patrick Beach, el zaguero Alessandro Circati, el lateral Kasey Bos, el centrocampista Paul Okon-Engstler o el atacante Marcus Younis.

Pero el que más esperanzas despierta es el extremo Nestory Irankunda, nueva adquisición del Sporting de Lisboa. Tiene 20 años y la prensa australiana asegura que es "electrizante".

No obstante, Popovic no tendrá todas sus armas a disposición. El lateral Jordan Bos, el central Cam Burgess y el atacante Cristian Volpato están fuera por lesión.

Además, el ariete del Sassuolo está en el centro de la polémica, después de ser sancionado con una multa de 500 dólares (450 euros) por conducir en julio pasado a mayor velocidad de la permitida con restos de cocaína en su organismo.

Brasil: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo Santos, Bruno Guimarães, Raphinha; Estêvão, Vinícius Júnior y Endrick.

Australia: Patrick Beach; Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Alexander Robertson; Nestory Irankunda, Eli Adams y Tete Yengi.

Estadio: Queensland Country Bank Stadium, en Townsville (Australia).