João Félix estrena la era Jorge Jesus con triunfo y golazo ante Gales en la Nations League

Un nuevo estilo con aroma a conexión estelar

Tras la etapa de Roberto Martínez, el combinado nacional mostró una identidad más volcada en la zona ancha que en los costados. Esa apuesta táctica dio frutos rápidamente gracias a una genialidad de João Félix.

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El exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona se vistió de héroe en el minuto clave: tras una gran acción previa de Nuno Mendes en la medular, sacó un latigazo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta gales.

La libertad de movimientos sobre el césped le sentó de maravilla a Félix, quien brilló con luz propia respaldado por la siempre peligrosa sociedad con Cristiano Ronaldo. De hecho, el capitán rozó el tanto en la primera parte e incluso celebró un gol que terminó siendo anulado por fuera de juego. El astro, vigilado de cerca por las estadísticas, fue sustituido en el minuto 67, quedándose a un paso más de la anhelada cifra de los 1,000 goles en su carrera.

Sufrimiento final y mirada al norte

Gales no bajó los brazos. Los británicos, dirigidos por Craig Bellamy, le pusieron emoción al tramo final con un remate de Brennan Johnson que se estrelló en el poste en el minuto 75, además del dinamismo aportado por Sorba Thomas desde el banquillo.

Sin embargo, los de Jorge Jesus supieron sufrir, cerraron filas en campo contrario y amarraron tres puntos vitales para arrancar el torneo. Con los deberes hechos en este estreno, la selección lusa ya pone la directa hacia tierras nórdicas. El próximo 27 de septiembre, Portugal visitará a Noruega, mientras que Gales hará lo propio frente a Dinamarca.

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Los mejores momentos del partido:

Ficha técnica del partido:

Portugal (1): Diogo Costa; João Cancelo (Dalot, min.90) , Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Tavares, min.78) ; Rúben Neves (Palhinha, min.67) , Vitinha, Bruno Fernandes (Neves, min.90), Pedro Neto; João Félix y Cristiano Ronaldo (Ramos, min.67).

Gales (0): Danny Ward; Neco Williams, Ben Cabango (Mepham, min.71) , Ben Davies, Jay Dasilva; Jordan James (Thomas, min.77) , Joshua Sheehan, Ethan Ampadu; Koumas (Moore, min.77) , David Brooks (D. James, min.63) y Brennan Johnson.

Gol: 1-0, min.22: Joao Félix. Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Mostró la tarjeta amarilla a Cabango, de Gales.

Incidencias: Partido del grupo A4 de la Liga de las Naciones disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa (Portugal).