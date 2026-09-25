Chile y la mundialista Canadá se desafían en un primer ensayo para sus nuevos comienzos

El ensayo será el punto de partida para ambas selecciones en el inicio de un nuevo ciclo mundialista con la mira puesta en el horizonte de 2030, para el cual los chilenos apuestan por un cambio profundo y los canadienses, por consolidar la ampliación de su base de jugadores.

El técnico Jesse Marsch citó para este duelo a la joven figura de 20 años Jeevan Badwal para el mediocampo, pero el corazón de su lista está formado por sus estrellas habituales: los delanteros Jonathan David (Atlético de Madrid) y Cyle Larin (Southampton), además del volante Stephen Eustaquio (Swansea).

Los canadienses sacarán provecho de la continuidad de su estructura y sin mayores cambios al estilo de juego mostrado en la Copa del Mundo, mientras que los chilenos delinean un fútbol bajo el interinato del técnico Nicolás Córdova.

Será el quinto partido en el que La Roja se enfrentará a un equipo mundialista en este 2026, tras los que jugó antes el Mundial con triunfos ante Cabo Verde (4-2) y RD Congo (2-1) y dos derrotas ante Nueva Zelanda (4-1) y Portugal (2-1).

El combinado de la hoja de maple, no obstante, también tendrá dos bajas importantes, la de su máximo referente, el defensa Alphonso Davies (Bayern Múnich), quien se encuentra de luna de miel, y la del portero Maxime Crépeau, que no fue llamado para darle descanso.

Chile comienza la profundización de un proceso de renovación, incluyendo a varios juveniles en la lista, pero aparentemente jugará con un once con aquellos que ya han tenido experiencia en la selección absoluta.

Ocho de los futbolistas citados ya jugaron ante Canadá en el último duelo en el que se enfrentaron, en la fase de grupos de la Copa América 2024, con un empate sin goles y dirigidos por el aregntino Ricardo Gareca.

Es el caso de Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Brayan Cortés, Ben Brereton, César Pérez y Benjamín Kuscevic.

Chile invitó a su referente de la 'Generación Dorada', bicampeona de América en 2015 y 2016, Alexis Sánchez -que juega en el fútbol canadiense- para presenciar el partido, pero el delantero tuvo que declinar el ofrecimiento porque disputará un encuentro de liga con el Montreal media hora después del inicio del duelo de La Roja.

El historial de encuentros entre ambos es de cuatro jugados hasta la fecha, con dos victorias para Chile y un empate, tras el triunfo canadiense en el primer duelo en el que se enfrentaron jugado en 1988 (1-0).

Este partido marcará la ruta de amistosos programados para ambos, pues La Roja también visitará a Estados Unidos, el martes próximo, y a México en octubre, en tanto que Canadá jugará ante Perú y Estados Unidos.

Canadá: Dayne St. Clair; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Niko Sigur; Stephen Eustáquio, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan, Liam Millar; Jonathan David y Cyle Larin

Chile: Laurence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Benjamín Kuscevic (Paulo Díaz), Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría (Felipe Loyola), Vicente Pizarro; Nils Reichmuth (Agustín Arce), Lucas Cepeda, Darío Osorio; Gonzalo Tapia.