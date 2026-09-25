La era Zidane arranca con triunfo y susto: gol y lesión preocupante de Mbappé ante Turquía

El show de Arda Güler y el sufrimiento francés

El combinado otomano, liderado por un magistral Arda Güler que manejó los tiempos a su antojo, puso en aprietos constantes a una Francia que tardó en carburar. El estadio local rugía y la muralla defensiva turca resistía, bien secundada por intervenciones milagrosas del meta Ugurcan Cakir, como la mano providencial que le sacó un disparo con marchamo de gol a Michael Olise al borde del descanso.

Por parte francesa, Mike Maignan tuvo que enfundarse el traje de salvador en varias ocasiones para sostener a los suyos, especialmente con una parada estelar a bocajarro tras un cabezazo de Abdulkerim Bardacki.

Gol, gloria y eco de alarma

El punto de inflexión llegó al inicio de la segunda mitad. Mbappé, reubicado de nuevo en la banda izquierda por decisión táctica de su nuevo técnico, recibió un pase medido de Olise y sacó un latigazo con la derecha desde la frontal para batir a Cakir.

Sin embargo, la celebración duró un suspiro. Tras el disparo, el astro del Real Madrid se lastimó solo en la rodilla izquierda. Cojeó visiblemente, torció el gesto y pidió el cambio de inmediato con una expresión de absoluto dolor que dejó helados tanto al banquillo galo como a la afición madridista.

Cierre en inferioridad y dudas abiertas

Con Mbappé ya en el banquillo y un Olise también tocado físicamente, Francia se vio obligada a echar el cerrojo. Los turcos buscaron la igualada con insistencia, pero el partido terminó de romperse a cinco minutos del final, cuando el portero local Cakir vio la tarjeta roja directa tras consultar el VAR por cortar un mano a mano fuera del área ante Bradley Barcola.

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Con superioridad numérica y el marcador a favor, los de Zidane abrocharon un sufrido triunfo que marca el pistoletazo de salida a una nueva era. Eso sí, el gran titular del día no es el marcador, sino la sombra de incertidumbre que deja la enfermería sobre el estado físico de su gran estrella.

Ficha técnica del partido:

Turquía (0): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci; Oguz Aydin (Eren Elmali, minuto 76), Salih Ozcan, Ismail Yuksek (Melih Kabasakal, minuto 89), Ferdi Kadioglu (Denis Gul, minuto 93); Arda Guler, Can Yilmaz Uzun (Muhammed Keerem Akturkoglu, minuto 76); y Baris Yilmaz (Altay Bayindir, minuto 89).

Francia (1): Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Truffert; Rayan Cherki (Eduardo Camavinga, minuto 79), Kouadio Kone, Adrien Rabiot; Michael Olise (Bradley Barcola, minuto 79), Kylian Mbappe (Desire Doue, minuto 59) y Ousmane Dembele (Esteban Lepaul, minuto 90).

Gol: 0-1, minuto 54: Kylian Mbappe. Árbitro: Felix Zwayer (ALE). Expulsó con roja directa a Ugurcan Cakir (minuto 85) y mostró tarjeta amarilla a Arda Guler y Salih Ozcan, de Turquía, y a Dalot Upamecano, Kouadio Kone y Esteban Lepaul, de Francia.

Incidencias: encuentro de la primera jornada del Grupo I de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el Estadio Kocaeli ante unos 34.000 espectadores.