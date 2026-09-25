Perú abre frente a Estados Unidos una intensa gira de cuatro amistosos internacionales

Los dirigidos por el brasileño Mano Menezes se medirán con los del argentino Mauricio Pochettino en la ciudad de Orlando.

La selección peruana, que viajó el pasado domingo hacia Florida, también se enfrentará el próximo 29 de septiembre con México, en Baltimore; el 3 de octubre con Canadá, en Montreal; y el 6 de octubre con Colombia, en Miami.

Al referirse a esta gira de amistosos, Menezes ratificó que su objetivo es ir "aumentando" la nómina de posibles convocados para los compromisos oficiales de la Bicolor.

"Tenemos algunas novedades porque siempre continuamos el proceso de renovación, vamos a intentar avanzar un poco más, las cosas tienen que ir apuntando a un camino", dijo.

Tras anunciar la convocatoria de 26 jugadores, Menezes explicó que su intención es "establecer tres pilares: la historia de algunos jugadores en la selección, porque es importante que se tengan referencias, es importante el rendimiento actual y su rendimiento en la selección".

En ese sentido, la convocatoria es liderada por el experimentado portero Pedro Gallese, del Deportivo Cali colombiano, y por el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, del Universitario de Deportes.

Entre las principales novedades están las inclusiones del portero Matías Córdova, del Comerciantes Unidos; el extremo Osling Mora, del Sport Boys, y el delantero Piero Magallanes, del Sport Huancayo.

Menezes remarcó que los cuatro rivales escogidos para los amistosos son de alto nivel, al recordar que la mayoría alcanzaron los cuartos de final del último Mundial, si bien algunos están también en época de renovación.

"Estados Unidos tiene quince jugadores nuevos, lo que quiere decir que empieza para ellos un nuevo ciclo con el mismo entrenador para el próximo Mundial", sostuvo.

Precisamente, Pochettino afinó durante los últimos días los detalles para enfrentar a Perú con un equipo que comprende jugadores con experiencia y jóvenes figuras en etapa de evaluación.

Ante la Bicolor, Estados Unidos abrirá una nueva etapa, que también comprenderá amistosos contra Chile, México y Canadá, después del Mundial jugado en casa, en el que fue eliminado en los octavos de final por Bélgica.

Entre las figuras que se mantienen para estos encuentros están los mundialistas Alex Freeman, Chris Richards, Tyler Adams, Malik Tillam y Gio Reyna.

"Este es el comienzo de una nueva etapa para todos y estamos entusiasmados de poder contar en estos primeros partidos con un grupo de jugadores experimentados junto a jóvenes talentos con gran potencial", afirmó el seleccionador.

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Miles Robinson, Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Sergiño Dest, Malik Tillman, Gio Reyna y Damion Downs.

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes, Jhonny Vidales (Alex Valera) y Gianluca Lapadula.

Estadio: Inter&Co Stadium, de Orlando, Florida, con capacidad para 25.500 espectadores.