El Burgos quiere seguir de dulce, ante un Eldense que aspira a sumar su segunda victoria

El conjunto burgalés llega al encuentro después de imponerse a Las Palmas a domicilio y pretende aprovechar de nuevo el factor campo, donde se ha mostrado fuerte en este inicio de temporada.

El entrenador ha destacado la evolución del equipo, especialmente en el aspecto defensivo, al considerar que ahora es "más junto" y concede menos situaciones de gol que en las primeras jornadas.

Uno de los aspectos que el Burgos pretende corregir es su rendimiento en los comienzos de los partidos, ya que ha recibido siete goles en lo que va de campeonato y seis de ellos han llegado en las primeras partes, una circunstancia que Sergio Francisco quiere revertir.

El Burgos también trabaja en mejorar el control de los encuentros y reducir los partidos de ida y vuelta, consciente de que no puede depender siempre de las remontadas.

Para este compromiso, Sergio Francisco mantiene las bajas de Lizancos y Sergio, ambos todavía en proceso de recuperación, aunque el primero ya ha completado parte de los entrenamientos con el grupo y se añaden las de Bruno Iribarne, concentrado con la sub´21, y Appin, que fue llamado por la selección de Martinica.

El Eldense afronta el duelo con el objetivo de sumar el segundo triunfo de la temporada que le permita distanciarse de las posiciones de descenso en LaLiga Hypermotion.

El técnico Javier Calleja y su plantilla trabajan para imponer su identidad en cualquier campo y llevar los partidos donde el Eldense quiere.

Así lo expresaba el entrenador del Deportivo antes de viajar a Burgos para jugar en El Plantío, un estadio de buen recuerdo para el conjunto alicantino que hace tres temporadas logró un triunfo clave para asegurar la permanencia en el fútbol profesional.

En esta ocasión, el duelo no es tan decisivo, pero los tres puntos resultan de vital importancia para el Eldense que necesita sumar para no volver a caer en posiciones de descenso después de la última derrota sufrida en el Nuevo Pepico Amat ante el Éibar.

Calleja espera un Burgos “muy competitivo y con mucha pegada que no necesita demasiadas ocasiones para que te hagan goles”, algo que obligará a su equipo a “no conceder ocasiones para tener opciones de ganar”, según dijo.

Para este encuentro no podrá contar con el defensa David Ruiz por una rotura muscular que le obligará a estar al menos seis semanas de baja. En cambio, el técnico azulgrana cree que podrá recuperar a alguno de los jugadores con problemas físicos en las últimas semanas.

- CD Eldense: Ramón Vila, Ibarrondo, Álex Serrradell, Floris Smand, Larios, Carlos Guirao, Justin Smith, Olabarrieta, Roberto López, Fidel Chaves y Manu Nieto o Dinis Rodrigues.

Burgos: Cantero, Dadie, Oier Luengo, Grego Sierra, Vilarrasa, Gagera, Unai Vencedor, David González, Javi Llabrés, Curro y Karrikaburu

CD Eldense: Ramón Vila, Ibarrondo, Álex Serrradell, Floris Smand, Larios, Carlos Guirao, Justin Smith, Olabarrieta, Roberto López, Fidel Chaves y Manu Nieto o Dinis Rodrigues.

18:00 horas Estadio Municipal de El Plantío.