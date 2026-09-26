El uruguayo Gabriel Fernández rescata empate para el campeón Cruz Azul ante el Toluca

En la continuación de la décima jornada del campeonato, Fernández, en dos ocasiones; y el argentino Nicolás Ibáñez convirtieron por los celestes, en tanto que Alexis Vega, en par de oportunidades, y el brasileño Helinho, lo hicieron por Toluca.

Los Azules tomaron ventaja en el minuto 7, cuando el argentino José Paradela le puso un balón a Ibáñez, quien puso el balón en la red.

Ambos cuadros tuvieron opciones ofensivas, pero fue el equipo de casa el que amplió la ventaja, en el minuto 38, con un cabezazo de Fernández, a pase de Ibáñez.

Toluca salió a la segunda mitad con líneas adelantadas y en el 55 se acercó. El mundialista colombiano Willer Ditta cometió una falta en el área y Helinho anotó el penalti, el 2-1. Segundos después, Vega remató de derecha desde fuera del área y empató el duelo.

Los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed le dieron la vuelta al marcador con un disparo de zurda de Vega, en el 78, después de lo cual dominaron. Sin embargo, en el 90+5, Fernández anotó de cabeza y rescató el empate.

Toluca mantuvo el liderato con seis victorias, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, cuatro encima de Cruz Azul, sexto de la clasificación.

La décima jornada comenzó ayer, cuando el Atlante derrotó por 4-2 a los Rayados de Monterrey y Atlas se impuso por 2-3 a los Xolos de Tijuana.

Luis Puente, Luis Calzadilla, Eduardo Tercero y el ecuatoriano Jhojan Julio le dieron la victoria a los Potros de Hierro, en tanto el belga Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa descontaron por los Rayados.

Atlas ganó con goles del marroquí Ryan Mmaee, de Luis Esteves y del argentino Florián Monzón; en tanto el marroquí Mourad El Ghezouani y el uruguayo Ignacio Rivero descontaron por el Tijuana.

Hoy Guadalajara recibe a Querétaro, el Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón visitará al Santos Laguna y el Puebla a los Tigres UANL.

Mañana cerrará la jornada con los partidos Pumas UNAM-San Luis, León-Juárez FC y Necaxa-América.