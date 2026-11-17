- 08:00 h: reunión con Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en Mburuvicha Róga.
- 09:00 h: reunión con Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 10:30 h: reunión con Jorge Duarte, rector de la Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP), en Mburuvicha Róga.
- 12:00 h: reunión con Eduardo González, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: reunión con William Wilka, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mburuvicha Róga.
17 de noviembre de 2026 - 21:33
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 18 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este miércoles una agenda oficial centrada en audiencias y reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo y titulares de instituciones del Estado en Mburuvicha Róga.
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