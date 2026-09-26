Mallorca y Almería miden sus candidaturas al ascenso

El Mallorca cuenta todos sus partidos como local por victorias, sin haber encajado un gol hasta el momento tras ganar a Valladolid (2-0), Ceuta (3-0) y Sabadell (2-0), y acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

La ventana internacional dejará a Luis García sin el central Martin Valjent, el futbolista con más minutos disputados junto a Arnau Tenas, y el extremo Zito Luvumbo, aunque este último había perdido protagonismo en las últimas semanas.

Será necesario para los bermellones elevar su nivel de juego, puesto que en las últimas semanas ha vivido de destellos individuales que le han permitido seguir ganando, pero la prueba de esta semana será de mayor envergadura.

El partido supondrá una buena prueba para medir a Soumahoro, quien oposita para suplir al eslovaco en el eje de la zaga, y un examen para la capacidad del equipo de dominar el encuentro, algo que no ha sido capaz de hacer en muchas ocasiones hasta el momento.

Un futbolista que llega con la flecha hacia arriba es Adrián Fuentes, con tres goles en los últimos dos partidos, y que se postula como la principal amenaza ofensiva del Mallorca.

Por su parte, el Almería afronta el compromiso después de encadenar tres victorias consecutivas, instalado en la zona alta de la tabla y con una dinámica positiva después haber dado continuidad en sus resultados, por lo que busca prolongar esta racha en un desplazamiento exigente con el objetivo de mantener su posición entre los que ocupan los primeros puestos.

El técnico, Xavier García Pimienta, afronta el partido con las bajas de Dzodic y Cipenga, concentrados con sus respectivas selecciones, además de Guedes y Ely, que continúan fuera por lesión, aunque recupera a Arribas, que dispone de más días de trabajo tras su regreso, y también cuenta de nuevo con Junyent y Chumi aparece como alternativa para el centro de la defensa tras su actuación ante el Celta Fortuna.

Las dudas se concentran principalmente en las posiciones ofensivas y en la distribución de los disponibles. Arribas puede ocupar la posición de enganche por detrás de Miguel, mientras Embarba, Melamed y Quim Junyent son alternativas para las bandas. La ausencia de Dzodic obliga además a modificar la composición habitual del centro del campo.

RCD Mallorca: Arnau Tenas; Calatayud, Soumahoro, Raíllo, Lato; Morlanes, Darder, Sala; Cerdà, Fuentes y Liso.

UD Almería: Andres Fernández; Luna, Chumi, Bonini, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Mikel Vesga; Embarba, Arribas, Junyent y Miguel.