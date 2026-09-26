Noel Gallagher, sorprendido y triste por el escándalo financiero de 'su' Manchester City

El músico mancuniano compartió hoy en un podcast su opinión sobre una noticia que sacudió el viernes los cimientos del fútbol inglés y sitúa al club 'citizen' al borde de duras sanciones.

Según adelantaron ayer medios británicos, el City ha sido hallado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras, unos cargos que se arrastra desde 2023 y que el club había negado reiteradamente.

"Me sorprendió un poco cuando lo escuché en la radio. Me sorprendió porque el club nos había asegurado a todos durante todo este tiempo que negaba tajantemente cualquiera de estos cargos", señaló el mayor de los hermanos Gallagher al podcast 'Let Me Talk'.

Noel calificó de "impactante" descubrir que "habíamos sido declarados culpables de todos menos uno", en referencia a los 115 cargos de los que lo acusó la Premier en febrero de 2023.

"Pero, en general, es bastante triste. Triste por los aficionados y por los jugadores", indicó Noel, habitual en los partidos del equipo en el Etihad Stadium, cuyo banquillo ocupó el español Pep Guardiola durante diez temporadas hasta el término de la pasada.

Durante la conversación le plantearon la posibilidad de que la noticia podría empañar momentos especiales, como el del gol con el que el argentino Sergio Agüero le dio la liga al City en 2012.

"Nuestro interés como aficionados -dijo Noel- siempre está en el terreno de juego y sabemos lo que vimos: lo ganaron en el campo".

Todo lo demás, lo que ocurra en "los despachos", recalcó, "no tiene nada que ver con los aficionados ni con los jugadores: los jugadores ganaron ese partido y ese título en el campo".

"Que algunos de esos jugadores debieran haber estado allí o no, eso no tiene nada que ver con los aficionados. Nosotros estuvimos allí, sabemos lo que vimos. ¿Lo empaña? Supongo que, a ojos de todos los demás en Inglaterra, sí, pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí", zanjó Gallagher.

Por el momento, no se han formulado sanciones, ya que esto se decidirá en una etapa posterior.

Estas sanciones, recogidas en el Manual de la Premier League inglesa, pueden ir desde una mera advertencia a una retirada de puntos, cuantiosas multas o, en el caso más extremo, incluso la expulsión del campeonato.

En la década que ha investigado la Premier, es decir, entre la campaña 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas inglesas, una FA Cup y tres Copas de la Liga.