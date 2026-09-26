Perú cae goleado ante Estados Unidos en Orlando tras un polémico arbitraje

El regreso goleador de Lapadula y el golpe inicial

El punto luminoso de la tarde para el conjunto dirigido por Menezes fue el esperado regreso de Gianluca Lapadula, quien volvió a vestir la camiseta de la Blanquirroja tras 18 meses de ausencia.}

Lea más: España estrena su título mundial con victoria en Wembley contra Inglaterra

La respuesta peruana no se hizo esperar luego de que el debutante Justin Ellis adelantara a los locales a los 4 minutos. Al cuarto de hora de juego, Yoshimar Yotún —el más activo del equipo— habilitó con precisión a Lapadula, quien firmó el valioso 1-1 parcial que ilusionaba a los visitantes.

La polémica arbitral que quebró el partido

Con el desgaste físico haciendo mella en la segunda mitad, el rumbo del encuentro cambió por una decisión arbitral muy protestada. En el minuto 66, el joven estadounidense Mathis Albert cayó tras un ligero contacto con Jesús Pretell al borde del área. Pese a las evidencias de que la falta se había producido fuera de los límites, el juez señaló penal.

Ante la ausencia de tecnología VAR para revisar la jugada, Malik Tillmann se encargó de ejecutar la pena máxima y decretar el 2-1. Ese golpe psicológico desmoronó anímicamente a Perú, que apenas cinco minutos después encajó el tercer tanto obra de Julian Hall, de 18 años. Ya en el tiempo añadido, Sebastian Berhalter selló el definitivo 4-1 con un golazo desde media distancia para el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, quien aprovechó para dar minutos y hacer debutar a once futbolistas.

Lo que viene en la gira internacional

Para la Blanquirroja, este compromiso representó el primer escalón de una exigente gira de alta intensidad por Norteamérica, la cual continuará el 29 de septiembre frente a México en Harrison (Nueva Jersey). Posteriormente, la delegación se desplazará a Montreal para medirse con Canadá y cerrará su periplo en Miami, donde chocará ante Colombia en el estadio del Inter Miami.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica del partido:

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Auston Trusty, George Campbell, Peyton Miller; Tyler Adams, Yunus Musah, Cavan Sullivan, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis. También jugaron Kochen, Antonee Robinson, Berhalter, Gozo, Hall, Albert, Westfield, Raines, Mehmeti y Pierre. Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. También jugaron Soyer, Pretell, Valera, Mora, Concha, Vilca, Inga y Huamán. Seleccionador: Mano Menezes.

Goles: 1-0, minuto 4: Ellis. 1-1, minuto 15: Lapadula. 2-1, minuto 66: Tillman, de penal. 3-1, minuto 71: Hall. 4-1, minuto 90: Berhalter.

Árbitro: Steffon Dewar (Jamaica). Mostró cartulina amarilla a Sullivan y Reyna, de Estados Unidos, y a Cartagena, López, Yotún y Garcés, de Perú.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Inter&Co Stadium de Orlando ante cerca de 21.000 espectadores.