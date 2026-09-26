Una Costa Rica en urgencias y con Batista cuestionado visita a Haití por Liga de Naciones

El compromiso se disputará el domingo a las 23.00 GMT en Jamaica debido a que la selección haitiana no puede jugar como local por motivos de seguridad, y representa para Batista una prueba de fuego para su continuidad en el cargo, ya que en cinco partidos dirigidos aún no ha ganado (4 derrotas y un empate).

El pasado jueves Costa Rica ganaba por 3-0 a Curazao al descanso, pero el equipo caribeño le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo para ganar 3-4, un resultado que la prensa costarricense calificó como "ridículo", "vergüenza" y "desastre" e incluso informó que la continuidad de Batista se encuentra en análisis por parte de la Federación Costarricense de Fútbol.

Una derrota en Haití dejaría a Costa Rica prácticamente fuera de la posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones y comprometería seriamente sus opciones de clasificar a la Copa Oro de la Concacaf, que se jugará a mediados del 2027.

Esta fase de grupos de la Liga de Naciones solo contempla cuatro partidos: dos de visita y dos de local, por lo que a partir de ahora el margen de error es casi nulo para los ticos. Los dos primeros lugares del grupo clasificarán a los cuartos de final.

Haití, República Dominicana y Curazao sumaron 3 puntos en la primera jornada, mientras que Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago perdieron sus partidos.

Con la obligación de ganar contra Haití, la selección costarricense buscará emular el buen desempeño que mostró en el primer tiempo contra Curazao y evitar cometer los errores y el descontrol de la segunda parte.

Por su parte, Haití, que viene de jugar el Mundial de 2026, quiere poner un pie en los cuartos de final con una victoria y para ello buscará repetir la dosis que le propinó a Costa Rica en las pasadas eliminatorias mundialistas cuando la derrotó por 1-0 en Kingston.

El conjunto haitiano derrotó en la primera jornada de la Liga de Naciones a Trinidad y Tobago por 3-2 con goles en los últimos minutos de Garven-Michée Metusala y de Wilson Isidor.