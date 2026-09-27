El español Villalba le da triunfo a Santos Laguna sobre el Pachuca

En otro encuentro de la décima jornada del campeonato, el Santos del entrenador portugués Renato Paiva fue mejor en la primera mitad, en la que sacó provecho de su condición de local y dominó a los favoritos Tuzos, que no dispararon a puerta.

En el 45+3, Villalba anotó la pena máxima y le dio el triunfo a su equipo, que defendió bien en la segunda parte para sumar su tercer triunfo, los tres consecutivos, con un empate, seis derrotas y 10 puntos, que tiene al conjunto en el decimoquinto lugar, en tanto Pachuca es undécimo con 12 unidades.

En otro encuentro, el argentino Juan Brunetta anotó un penalti y le dio al Tigres UANL un triunfo por 1-0 sobre el Puebla, que dio una buena demostración.

Tigres va decimocuarto de la tabla de posiciones con 10 puntos, cuatro menos que el Puebla, en noveno lugar.

En el partido más esperado de la jornada, el campeón Cruz Azul empató 3-3 con el líder Toluca.

El uruguayo Gabriel Fernández anotó un par de goles y el argentino Nicolás Ibáñez anotó uno, para garantizar la igualada de Cruz Azul. Por Toluca, el mundialista Alexis Vega anotó dos veces y el brasileño Helinho, una, en el cobro de una pena máxima.

Toluca mantuvo el liderato con seis victorias, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, cuatro encima de Cruz Azul, sexto de la clasificación.

En el otro encuentro de este sábado, el Querétaro sorprendió al Guadalajara y le ganó por 0-2, con anotaciones de Alí Ávila y el argentino Mateo Coronel.

La décima fecha comenzó ayer, cuando el Atlante derrotó por 4-2 a los Rayados de Monterrey y Atlas se impuso por 2-3 a los Xolos de Tijuana.

Mañana cerrará la jornada con los partidos Pumas UNAM-San Luis, León-Juárez FC y Necaxa-América.