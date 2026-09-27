El Salvador llega a Guatemala para disputar la segunda jornada de la Concacaf

El equipo dirigido por el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez se instaló en su hotel de concentración tras haber vencido el viernes por 3-1 a Martinica.

La delegación salvadoreña tiene programado para este domingo su entrenamiento oficial, la conferencia de prensa y el reconocimiento del Estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado a unos cinco kilómetros al suroeste del centro de la capital guatemalteca.

El frente de ataque del conjunto salvadoreño lo encabeza el delantero Brayan Gil, figura del Baltika Kaliningrad de la liga de Rusia y autor de dos de las anotaciones en la victoria del pasado viernes.

"La Selección Nacional llegó a su lugar de concentración, donde continuará con su preparación de cara a su segundo encuentro", informó la Federación Salvadoreña de Fútbol en sus cuentas oficiales.

La nómina no cuenta con el atacante Nathan Ordaz, mientras que los centrocampistas Harold Osorio y Mauricio Cerritos permanecen bajo evaluación médica tras sufrir una contractura y una tendinitis, respectivamente, según el parte médico del equipo salvadoreño.

El equipo salvadoreño fue el único conjunto de Centroamérica que obtuvo una victoria en la primera jornada. El equipo de Guatemala cayó 3-2 ante Jamaica, Honduras fue derrotado 2-3 por Surinam y Costa Rica perdió 3-4 ante Curazao.

El encuentro entre las selecciones de Guatemala y El Salvador se jugará este lunes a las 20:00 hora local (02:00 GMT del martes) en la capital guatemalteca.