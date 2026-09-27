Paraguay inicia la era post-Mundial superando a Bolivia con doblete de Almirón

El encuentro tuvo a Paraguay como el dueño absoluto del trámite de juego, adueñándose de la posesión del esférico, en un desarrollo que dio la sensación de ser bastante amistoso, porque la Albirroja, con relación a los jugadores que venían teniendo protagonismo desde el Mundial de Norteamérica, presentó como principales novedades desde el arranque al portero Gastón Oveira y al atacante Robert Morales.

Dentro de ese juego de posesión, en el que todos tenían contacto con el esférico en la búsqueda paciente de los espacios, Julio Enciso abandonaba su posición de delantero para involucrarse en las tareas de gestación, teniendo como socios a Mauricio, a Miguel Almirón y también a Diego Gómez, buscando las triangulaciones de tres cuartos de cancha hacia adelante.

El primero en inquietar fue la selección de Óscar Villegas, en una acción de transición punzante que derivó en la corrida de Miguel Teceros por derecha. Este luego cedió el esférico a Gabriel Villamil, este recibió en la frontal del área y sacó un potente derechazo cruzado que propició la buena intervención del portero de Olimpia, quien se lanzó sobre su costado derecho para enviar el esférico al tiro de esquina.

Superado el primer cuarto de hora. el cuadro comandado por Gustaco Alfaro rompió el cero gracias a una elaboración pausada en la que movilizó el esférico con paciencia de lado a lado, hasta que Diego Gómez recibió con espacios en zona de creación y mandó un servicio aéreo para Robert Morales, quien, de espaldas al arco y espacio para rematar al arco, bajó el esférico de cabeza para la llegada de Miguel Almirón; este aprovechó el callejón libre para definir con el arco a su merced.

Tras el tanto de apertura, Paraguay siguió con su dominio de posesión por un lapso extendido; sin embargo, con el correr de los minutos y jugando con el resultado a su favor, cedió la iniciativa a la Verde, que no encontró las armas para generar desequilibrio, esto último en gran medida debido a la firme postura de la última línea paraguaya, que se mantenía infranqueable ante las insinuaciones del cuadro del altiplano.

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Apenas reanudado el complemento, la Albirroja estiró la diferencia mediante un contragolpe de manual. La jugada arrancó con un quite oportuno de Mauricio, quien lanzó de inmediato a Robert Morales; este tocó de primera para Julio Enciso. Con un soberbio control orientado, Enciso quebró la marca de Luis Haquín para perfilarse, divisó la entrada franca de Miguel Almirón por la izquierda y este último sacó un latigazo cruzado a media altura que dejó sin respuestas a Guillermo Viscarra.

Pasada la hora de partido, el encuentro quedó un tanto desvirtuado, sobre todo para la Albirroja, que mandó a la banca a varios de los jugadores que forman parte de esa base consolidada desde el Mundial, los cuales habían generado movimientos mecanizados en la primera mitad. Ante la necesidad de probar variantes —entre ellas, el ingreso de Enso González—, el equipo fue perdiendo protagonismo, el cual fue asumido por la Verde, que mostró mucha voluntad pero escasa profundidad.

Cerca del último cuarto de hora, tras un mal control de Alexandro Maidana, Miguel Terceros recibió el esférico y giró rodeado por el propio Maidana, Mathías Villasanti y José Canale. Este último estiró la pierna y lo derribó dentro del área, decretándose la sanción de la pena máxima. De la ejecución se hizo cargo el propio delantero del Santos de Brasil, quien sacó un zurdazo cruzado que fue tapado por Gastón Olveira; el arquero se lanzó abajo sobre su costado izquierdo, contando además con la complicidad del poste.

Sobre el final del encuentro, la Albirroja retomó el protagonismo y logró inquietar con un tiro libre de Ramón Sosa, una especie de córner corto en el que jugó un pase rastrero a la medialuna del área para Gustavo Caballero, quien sacó un violento derechazo que Guillermo Viscarra desvió de su ángulo derecho. Pero Bolivia también respondió, aunque cada intento era repelido por Gastón Olveira, quien en la más clara sacó abajo un remate esquinado de Ramiro Vaca, para mantener su portería en cero.