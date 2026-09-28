Ancelotti lleva a Raphinha al centro del ataque para el nuevo duelo con Australia

La semana pasada la selección brasileña demostró dominio pero se quedó corta en la defensa y en la definición, por lo que tuvo que salvar un empate frente a Australia con un tanto del recién ingresado Rayan al final del encuentro, ya en los minutos de reposición.

Australia se adelantó en el minuto 68 con un tiro libre de Nestory Irankunda y estuvo cerca de lograr su segunda victoria sobre Brasil en la historia.

Los entrenamientos de los últimos dos días dirigidos por el técnico italiano dejan entrever que Vinícius Junior y Raphinha serán de nuevo los protagonistas y este último posiblemente actuando como delantero centro, como lo viene haciendo en el Barcelona, con el que se ha destacado como artillero en esta temporada.

En el amistoso de la semana pasada el escuadrón ofensivo de 'Carletto', conformado por Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior y Endrick tuvo dificultades para superar la sólida defensa australiana.

La 'Canarinha' no logró conectar con fluidez el centro del campo y el ataque y Raphinha en la nueva posición puede ayudar en la tarea.

Para el segundo duelo es posible que el seleccionador brasileño amplíe la participación de Pedro, Gabriel Magalhães y Andrey.

También es opción en el arco Pedro Morisco, quien fue probado durante los entrenamientos previos al partido.

Los australianos llegan confiados ante una 'Canarinha' novata y pese a sus grandes estrellas luego del resultado alcanzado en Townsville.

El golazo de Irankunda y la sólida defensa que mantuvo durante buena parte del encuentro reforzaron la idea de que los 'Socceroos' pueden competir de igual a igual, incluso ante rivales de mayor jerarquía.

Para el duelo de este martes en Brisbane, el técnico Tony Popovic debe continuar con su estrategia defensiva pero buscará llegar más al arco brasileño y aumentar las opciones de balón parado.

El centrocampista Riley McGree puede ser ficha clave para ese objetivo -aunque aún limitado por rezagos de una lesión- junto con del delantero Tete Yengi, quien seguramente estará de nuevo al frente de la ofensiva.

Brasil: Hugo Souza (o Pedro Morisco); Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior; y Pedro. Seleccionador: Carlo Ancelotti (ITA).

Australia: Patrick Beach; Milos Degenek, Harry Souttar, Lucas Herrington; Kasey Bos, Jackson Irvine, Patrick Yazbek, Aziz Behich; Riley McGree, Nestory Irankunda; y Tete Yengi. Seleccionador: Tony Popovic.

Estadio: Suncorp Stadium, de Brisbane (Australia).

Horario: 20.00 hora local (10.00 GMT).