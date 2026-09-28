Bilic: "La campeona del mundo está obligada a jugar bien, pero no venimos a engrandecerla"

Antes del entrenamiento en el estadio del Sevilla, el técnico croata declaró este lunes en rueda de prensa que no tiene "ninguna duda" de que la selección española "jugará bien y no se va a relajar" en un partido que supone "una tarea increíblemente difícil" para los suyos, "pero no hay mayor privilegio ni reto que jugar contra los mejores del mundo".

Recalcó que afrontan la cita tras estrenarse con triunfo ante la República Checa (1-2) y con el desafío de hacer "un partido competitivo, como en anteriores ocasiones", contra una potencia como España, pues son "un buen equipo" y si están "al máximo nivel, se puede ganar".

"Son los mejores del mundo, pero también tienen cositas que se pueden aprovechar. No ganaron el Mundial relajadamente y en su triunfo ante Inglaterra (2-3) demostraron cosas en las que podemos incidir. Tenemos que jugar de igual a igual, al máximo nivel, habrá que hacer el partido del año", admitió Bilic.

Según el seleccionador croata, que tras el pasado Mundial ha vuelto catorce años después, pues ya dirigió al equipo de su país entre 2007 y 2012, Croacia no necesita "un milagro" para vencer a España, "sino tener fe", al estar convencido de que, "demostrando la calidad" que atesoran en el campo, lo pueden "conseguir".

Slaven Bilic reconoció que tanto Croacia como España han cambiado desde 2012 hasta ahora y destacó que el equipo de Luis de la Fuente es "parecido en el centro del campo" al que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, aunque antes "no tenía la velocidad que ahora tiene con Lamine Yamal".

"Eran tiki-taka, y ahora también tienen ese juego, pero juegan con más transiciones y más velocidad, y no recuerdo que entonces la tuvieran como ahora con Yamal", argumentó el entrenador balcánico, para quien su selección también ha cambiado respecto a su primera etapa, "se ve con sus éxitos" y es "uno de los motivos" por los que aceptó regresar.

Añadió que la clave de Croacia es mantener "la fe y el convencimiento de que se puede, por sus éxitos, por los clubes en los que juegan sus futbolistas" y por la "buena conexión que hay entre juventud y experiencia".

Tras calificar como "una gran pena" que tengan que jugar a puerta cerrar el partido de la tercera jornada en casa contra Inglaterra, "porque cada partido de la selección es una gran fiesta" para su país, Bilic avanzó sin dar nombres que al grupo le ha afectado un "pequeño virus" y que dos jugadores son duda por ello.

En su opinión, este martes deben ser "compactos e inteligentes para saber sufrir en momentos determinados", ya que España "tendrá más posesión, pero no puede tenerla toda y habrá que hacer una presión lo más alta posible".

Sobre si serían compatibles los capitanes Rodri Hernández y el sempiterno Luka Modric, recalcó que "son dos ganadores de Balón de Oro" y recordó que el técnico argentino Marcelo Bielsa dijo una vez del croata que "es un 6, un 8 o un 10", mientras que el español "es el mejor 6 del mundo, pero es un 6", y añadió que "son jugadores top, siempre lo serán, y siempre podrían ser complementarios".