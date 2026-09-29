Crimen en Eusebio Ayala: lo que se sabe del feminicidio y los aprehendidos

La Policía Nacional aprehendió a dos hermanos en el marco de la investigación sobre el hallazgo de dos mujeres, una sin vida y otra herida, en el cementerio municipal de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Se trata de Roque Alcides Cañete Guanes (19) y Aníbal Javier Guanes López (21), según un informe de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Cordillera.

El procedimiento se realizó durante la mañana del 28 de septiembre, pocas horas después del hallazgo de dos mujeres en el predio del cementerio municipal, una de ellas fallecida y otra gravemente herida.

Aunque ambos fueron aprehendidos inicialmente por la Policía, posteriormente fueron liberados luego de brindar “algunos datos” a los investigadores, según la información proporcionada sobre el procedimiento.

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Uno de los aprehendidos sería expareja de víctima

De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, uno de los hermanos aprehendidos sería expareja de la víctima fatal. Esta circunstancia forma parte de las líneas investigativas que analizan la Policía y la Fiscalía.

El comisario Luis Justiniano, director de Policía de Cordillera, detalló que la expareja de la fallecida habría mantenido una discusión con uno de los presuntos atacantes durante la jineteada a la que asistieron las dos víctimas.

El jefe policial también señaló que los investigadores manejan como una de las hipótesis un posible trasfondo sentimental, debido a que la mujer fallecida habría mantenido “encuentros ocasionales” con uno de los sospechosos.

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Atacadas y abandonadas en cementerio

El hecho se registró luego de una jineteada realizada en Eusebio Ayala. Según los primeros datos, las dos mujeres fueron atacadas con arma de fuego y posteriormente trasladadas o dejadas en el predio del cementerio municipal.

La víctima fatal fue identificada como Rebeca Martínez Aricaye (28). En tanto, Carolina Raquel Aguilar (32) resultó herida y fue trasladada al Hospital de Trauma de Asunción, donde permanece internada.