El exjefe jurídico del Barça endosa a la directiva de Bartomeu los pagos del caso Neymar

El que fuera director de los servicios jurídicos del Barça declaró este lunes como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona a raíz de la denuncia de la Fiscalía que acusa a Bartomeu de desviar cuatro millones de euros en comisiones e intermediaciones, a espaldas del club, en su etapa como presidente del Barça, de 2014 a 2020.

La denuncia deriva del informe 'forensic' que la junta actual del Barça, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que detallaba distintas irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores.

Una de las operaciones que la Fiscalía ve ilegales es el pago supuestamente indebido de 1,7 millones de euros que José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu en el caso Neymar, facturó en 2016 al club por participar en el acuerdo entre el Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros.

Ese pago al abogado se acordó sin la aprobación de la junta directiva del Barça, a la que el acuerdo se elevó posteriormente, según la Fiscalía, que mantiene en su denuncia que González Franco no intervino en representación del club en la conformidad, porque el único letrado que llevó la defensa del club fue Cristóbal Martell.

El ministerio público sostiene que José Ángel González Franco "tenía perfecto conocimiento del conflicto de intereses existente" entre los de la persona física por él defendida, Bartomeu, y los propios del Barcelona como persona jurídica, que ya venía siendo defendida por el letrado Cristóbal Martell.

Según fuentes jurídicas, en su declaración, el investigado se desmarcó de las decisiones sobre la remuneración a González Franco, alegando que es una cuestión que no entraba en sus competencias sino que era responsabilidad de la directiva del Barça, mientras él se limitaba a expresar su opinión sobre el asunto.

En cualquier caso, defendió, como ya hiciera Bartomeu, que la minuta del abogado era razonable porque correspondía al 10 % de lo que el Barça se iba a ahorrar gracias a la conformidad del caso Neymar y mantuvo que González Franco sí participó en la negociación del acuerdo con Fiscalía, como lo acreditan en su opinión los correos electrónicos que se intercambiaron.

Ante el juez instructor también declaró este lunes, en calidad de testigo, un responsable de la correduría de la compañía aseguradora AIG con la que el Barça tenía contratada una póliza de responsabilidad que cubría los gastos de defensa de los directivos del club.

Según este testigo, los honorarios iniciales acordados con González Franco por representar a Bartomeu en el caso Neymar fueron de 200.000 euros, que se abonaron al letrado en mayo de 2017, pero este solicitó posteriormente otras cantidades por su intervención en el caso que sumaban cerca de un millón de euros.

La Fiscalía mantiene en su denuncia que González Franco puedo "incluir" dichas cantidades en la suma total que acabó pagándole el Barça, después de comprobar que la compañía aseguradora no le abonaba "las cantidades por él pretendidas en concepto de minuta de honorarios por los servicios prestados".

El testigo apuntaló así la tesis del ministerio público, que cree que el resultado de la operación es que el Barça acabó sufragando la defensa de Bartomeu en el caso Neymar.