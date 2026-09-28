Kovacic: "España es el mejor equipo del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie"

Antes del entrenamiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro, Kovacic recalcó que se enfrentan "a un equipo maravilloso" en "un partido difícil", aunque dejó claro que en Croacia también son "buenos" y que, más allá de la calidad del rival, no van a "salir a lo loco", sino a centrarse "en el juego" de su selección "y en competir" este martes.

Tras indicar que está muy a gusto teniendo al exsevillista Enzo Maresca como técnico en el Manchester City, pues "es un entrenador fantástico", que ha demostrado su valía antes y "ha hecho muchas cosas importantes", el mediocentro croata aseguró que "no es misión imposible" ganar a España, a pesar de que lleva 39 partidos invicta.

"Tenemos confianza en nosotros, sabemos que son los campeones del mundo y que llevan 39 partidos sin perder, pero no queremos ocuparnos de eso, sino de nuestro juego, pelear e intentar quitarle su arma má potente, que es el balón. Queremos ganar", aseveró el exjugador del Real Madrid.

Preguntado por si ve más potente la selección española que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 que la vigente campeona del mundo, Kovacevic dijo que ha "disfrutado muchísimo viendo a España antes, con muchas figuras, y es difícil compararlas, pero las dos son muy buenas".

"Con ésta, con Rodri, Pedri o Lamine Yamal, disfruto mucho viendo a España, pero me centro en nuestro juego y en competir mañana. Los jugadores españoles son fantásticos, pero no le tenemos miedo a nadie. Respetamos a todos los rivales y, sobre todo, cuando es el campeón del mundo. Más allá de individualidades, son muy potentes como equipo", recalcó.

El centrocampista del City también elogió a su excompañero en el club inglés Rodri Hernández, "el mejor mediocampista del mundo", si bien reiteró que Croacia también tiene "un buen centro del campo" y ya ha "demostrado haberlo hecho bien" en otros partidos con España, por lo que esperan "repetirlo".