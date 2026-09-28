La selección de Perú, de Mano Menezes, busca mejorar ante México, de Rafa Márquez

Menezes debe ajustar después de la goleada por 4-1 que sufrió su equipo ante Estados Unidos el sábado pasado.

En ese partido, Perú compitió en el primer tiempo, que acabó 1-1, pero no fue consistente, ni contundente y eso lo pagó en el segundo lapso del duelo, cuando, después de los cambios del seleccionador, llegó la goleada.

Este martes, la Bicolor tiene ante México la misión de mostrar que es capaz de mantenerse competitivo los 90 minutos, a pesar de las modificaciones en la cancha.

Hombres como Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales o Jairo Vélez están obligados a mejorar el desempeño del medio campo hacia adelante, que cuenta con la ausencia del veterano André Carrillo, quien no pudo acudir a la convocatoria por una molestia muscular.

Enfrente, el equipo sudamericano tendrá en México a un rival que busca adaptarse a las exigencias de su nuevo proceso bajo el mando de Rafael Márquez, quien hizo historia como jugador cinco veces mundialista, pero que en el banco vive su primera experiencia como responsable principal, después de ser auxiliar de Javier Aguirre -nuevo técnico del Valencia español- en el pasado Mundial.

En su debut en el empate 1-1 ante Colombia, el sábado anterior, el Tri tuvo destellos de buen fútbol, pero estuvo lejos de ser un equipo que impusiera un estilo de juego.

Entre lo más destacado fue la reiteración de calidad de su más reciente joya, Gilberto Mora, un chico de 17 años que en la cancha, además de marcar el tanto de la igualada, hizo sufrir con su habilidad a la defensiva colombiana.

El problema, como ha sido históricamente en México, es en su falta de contundencia, algo que ni el regreso del veterano Hirving Lozano, ni el joven Armando González o el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, pudo componer.

México: José Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano. Seleccionador: Rafael Márquez.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez, Piero Magallanes; Gianluca Lapadula. Seleccionador: Mano Menezes (BRA).

Hora: 19.00 horas (01.00 GMT del miércoles).

Estadio: Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.