Vojvoda deja de ser el entrenador de Racing Club tras la dura derrota ante Boca Juniors

El club informó en su cuenta oficial de X que Vojvoda finalizó su etapa al frente del primer equipo y agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por "el compromiso, la dedicación y el profesionalismo" demostrados durante su paso por el club.

La institución anunció además que Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional para afrontar los próximos compromisos.

La salida de Vojvoda se produce después de que Racing dejara escapar una ventaja de dos goles ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina, en un encuentro disputado este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y en el que el ecuatoriano Enner Valencia marcó tres goles para la remontada xeneize.

La derrota ante Boca se sumó a una racha negativa en el Torneo Clausura, donde Racing cayó en seis de sus últimos nueve encuentros y se ubica en la anteúltima posición de la Zona B, lejos de los puestos de clasificación a la fase final del campeonato.

La salida de Vojvoda se da tres meses después de su asunción a mediados de este año, período en el cual registró un saldo de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.

El entrenador había llegado para reemplazar a Gustavo Costas, que ocupó el banquillo blanquiceleste durante dos años y medio en los que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa Sudamericana en 2025.