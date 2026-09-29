Ancelotti mueve sus piezas y Brasil derrota a Australia

El Scratch de Carlo Ancelotti reaccionó en el Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane, cuatro días después de haber empatado 1-1 con los Socceroos en Townsville. Esta vez Brasil se impuso sobre Australia por 4-2.

Lea más: Olise crea una victoria sin Mbappé

Los goles de la selección verdeamarela fueron anotados por Vanderson en el minuto 3, Raphinha, de penal, en el 45, Bruno Guimarães en el 69 y Vinícius Júnior, en una nueva pena máxima, en el 80.

A su vez, Alessandro Circati, en el 28, y Connor Metcalfe, en el 33, marcaron por los australianos.

El próximo sábado, Brasil jugará contra India en Calcuta. Ancelotti probó piezas y solo cuatro nombres repitieron en la alineación: Guimarães, Danilo, Vinícius y Raphinha. El técnico dio espacio a dos debutantes, el mediocampista Gabriel Bontempo, de 21 años, y el portero Otávio, de 20.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ataque de los pentacampeones mundiales acabó en gol, con Vanderson moviendo las redes y Bontempo como asistente. Raphinha estuvo cerca de ampliar diferencias con dos tiros sucesivos bloqueados por el guardameta Patrick Beach.

Cuando parecía que iba a ser una jornada tranquila para Brasil, el equipo sudamericano vivió cinco minutos de pesadilla.

Una mala salida de Otávio en un córner derivó en el tanto de Circati, con un curioso remate de espuela, y un disparo al borde del área de Connor Metcalfe adelantó a los Socceroos.

Brasil reequilibró al borde del descanso, con un penal ejecutado por Raphinha. Terminó de resolver el test en la segunda mitad.

Un balón profundo de Danilo pasó por Vini y Endrick y llegó a Guimarães, que devolvió la vanguardia a la Canarinha. Y Vini provocó y convirtió un penal para sentenciar.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jacob Italiano (Jason Geria), Jackson Irvine (Patrick Yazbek), Paul Okon-Engstler (Aiden O’Neill), Aziz Behich; Connor Metcalfe (Riley McGree), Tete Yengi (Nishan Velupillay) y Nestory Irankunda (Marcus Younis). D.T.: Tony Popovic.

Brasil: Otávio; Vanderson (Matheuzinho), Jair Cunha (Vitor Reis), Gabriel Magalhães, Mauro Júnior (Arthur Dias); Bruno Guimarães (Matheus Martinelli), Danilo (Breno Bidon); Rayan (Estêvão1), Gabriel Bontempo (Andrey Santos), Vinícius Júnior (Samuel Lino); Raphinha (Endrick). D.T.: Carlo Ancelotti.