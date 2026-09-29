De la Fuente: "Moriríamos de éxito si pensamos que hemos alcanzado la perfección"

En la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, De la Fuente recalcó que, "por exigencia personal", es "muy perfeccionista" y "un convencido de que siempre se puede mejorar, pero este grupo lo está igual", y añadió: "el margen de mejora es muy grande, no hemos tocado techo, esta selección es muy joven y moriríamos de éxito si pensamos que esto es perfecto porque un día llegará alguien y nos pegará un 'tarantantán', aunque tampoco es eso".

Sobre el grupo tan unido que ha conformado, dijo que él y su cuerpo técnico lo gestionan "fácilmente, porque primero son personas y luego futbolistas", además de que "todos saben, desde la naturalidad, que son un grupo, son generosos y conviven juntos, es lo que sienten y no hay egos, y si los hay, son siempre positivos, al servicio del colectivo".

"Con estos veintiséis jugadores podríamos hacer dos selecciones con un nivel similar, pero las matemáticas son las que son y todos entienden que sólo pueden jugar once", subrayó el seleccionador, quien avanzó que el lateral del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo sintió "en el rondo" previo al partido contra Croacia unas "molestias en el cuádriceps" y decidió no arriesgar con él.

Añadió que este miércoles se le realizarán pruebas médicas y consideró que "no será mucho, pero sí lo suficiente para que se pierda" los dos encuentros de la Liga de Naciones que restan por disputar en este parón de LaLiga.

También indicó que cambió al centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi tras ver que "se echó la mano atrás", lo cual le "asustó" porque pensó que tenía "alguna molestia", aunque cuando lo sustituyó el jugador le dijo que no tenía ningún problema y que sólo notó "los gemelos un poco contracturados" después de llevar "muchos partidos sin jugar muchos minutos".

Cuestionado por la actuación de Lamine Yamal y su nominación al Balón de Oro, destacó su "gran trabajo en lo colectivo y en lo individual, es un jugador muy generoso, pone todo su talento al servicio del grupo y es una suerte que esté" con la selección porque, además, "es muy querido por todos" y están "muy felices con él".

El técnico español resaltó, además, la valía de los seis españoles nominados al Balón de Oro: Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Ferrán Torres.

"Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles, la historia le debe más Balones de Oro al fútbol español, porque verdaderamente son los mejores del mundo. Ya es hora de que los reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque tienen talento y todo para ser nominados y ser elegidos Balón de Oro", defendió.

Tras señalar que le emocionó escuchar el himno nacional de España interpretado por la Centuria Macarena y dar "muchas gracias a Sevilla" por su "excepcional recibimiento" y su constante apoyo a la selección, el riojano aseguró que no le "preocupa" haber encajado tres goles en los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, ya que han demostrado que funcionan en ataque.

"Jugamos con grandes selecciones, que siempre generan ocasiones. Al margen de esos dos goles, el equipo sigue demostrando una pegada fantástica y ha sabido superar la adversidad de un empate. No me preocupa nada haberlos encajado, porque somos capaces de meter más goles que el rival y también de rendir bien en defensa. Estoy feliz y contento con esos dos aspectos del equipo", aseveró.