El argentino Cúper deja de ser entrenador de Universitario tras perder 4-0 ante Garcilaso

Medios locales señalan que el principal candidato para reemplazar al experimentado estratega argentino es su compatriota Fabián Bustos, quien logró con la U el título nacional de 2024 y a inicios de este mes se desvinculó del Millonarios de Colombia.

Cúper, de 70 años, asumió la conducción del Universitario en mayo pasado, en reemplazo del entrenador español Javier Rabanal, quien posteriormente fue contratado por el Cusco de la primera división nacional.

La administración de la U señaló en un comunicado que la decisión se tomó tras una reunión con el estratega, al que agradeció "por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución".

Añadió que los entrenamientos del primer equipo serán asumidos de manera interina por el entrenador peruano Piero Alva y que "informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico".

La continuidad de Cúper al frente del tricampeón del fútbol peruano se puso en duda después de que la U sufriera el pasado 19 de septiembre una aparatosa goleada en su visita al líder Garcilaso.

Los cremas se mantienen en la segunda posición del Clausura, con 20 puntos, dos menos que el Garcilaso.