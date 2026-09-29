Fútbol Internacional
29 de septiembre de 2026 a la - 12:50

El Elche disputará un amistoso ante la selección de México sub-20 el próximo viernes

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Elche (Alicante, España), 29 sep (EFE).- El Elche disputará el próximo viernes un partido amistoso ante la selección de México sub-20 en las instalaciones deportivas de Pinatar Arena (Murcia), según informó este martes la entidad ilicitana.

Por EFE
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El encuentro ante el combinado mexicano pondrá fin a la concentración que está realizando el Elche en la localidad murciana durante la presente semana.

El partido ante la selección azteca será el segundo que el Elche dispute durante el parón de selecciones, ya que el pasado viernes se midió al Cartagena, equipo de Primera RFEF, al que venció 3-0.

El combinado mexicano sub-20 se encuentra en España para jugar varios partidos, ya que además del encuentro ante el Elche tiene previsto enfrentarse a la selección de España de esa categoría el miércoles en Majadahonda (Madrid) y a la brasileña el 4 de octubre también en Pinatar.